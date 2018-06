„Angebot und Nachfrage zusammenführen“

HARPSTEDT - Die Samtgemeindeverwaltung möge einen Vertreter der Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ in eine Schul- und Sozialausschusssitzung einladen. Das hat die SPD-Samtgemeinderatsfraktion jetzt beantragt. Sie verspricht sich davon „nähere Informationen über die Aktivitäten“ des Wildeshauser Vereins. Die Sozialdemokraten möchten auch etwaige Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit „mischMIT!“ zur „Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Samtgemeinde Harpstedt“ ausloten.

Ehrenamtliche engagieren sich in der Freiwilligen Feuerwehr, in Vorständen von Vereinen oder auch als Übungsleiter und -leiterinnen im Sport. Aber eben nicht nur dort. Ehrenamtliches Engagement gehe viel weiter, so die SPD: „Manche Interessierte wollen sich einbringen in der Nachbarschaftshilfe, im Bereich Soziales oder sie wollen ihr Wissen gern weitergeben. Und es gibt auch Menschen in der Samtgemeinde, die gern Hilfe in Anspruch nehmen würden, wenn sie wüssten, an wen sie sich wenden könnten. Wir brauchen also eine Anlaufstelle, die in der Lage ist, die unterschiedlichen Interessengruppen zusammenzuführen und das ehrenamtliche Engagement zu koordinieren“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz-Jürgen Greszik den Hintergrund des Antrags.

In Wildeshausen existiert eine solche Agentur mit „mischMIT!“ bekanntlich bereits. In der Samtgemeinde läge die Zuständigkeit eigentlich bei den Mitgliedskommunen. Auf dieser Ebene ließe sich „eine gut funktionierende und wirkungsvolle Förderung des ehrenamtlichen Engagements“ aber weniger gut darstellen, meint Greszik. Deshalb sollte aus der Sicht der SPD-Fraktion zumindest eine Koordination „bei der Samtgemeindeverwaltung angesiedelt“ sein.

Beim Aufbau einer Ehrenamtsbörse könnte „mischMIT!“ helfen, hoffen die Sozialdemokraten. Gegebenenfalls würde die Wildeshauser Agentur ja sogar auch auf dem Gebiet der Samtgemeinde tätig werden. - boh