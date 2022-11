„Zwergnasen“-Anbau schafft Entlastung in Harpstedt

Von: Ove Bornholt

Mit dem Anbau wurden neue Kapazitäten geschaffen. © Rullhusen, Leif

Während andere Kommunen bei Kita- und Krippenplätzen Probleme haben, sieht es in Harpstedt gut aus. Dazu trägt der Anbau an der Kita „Zwergnase“ bei.

Harpstedt – Anders als in Kommunen im Umland ist die Lage im Kindergartenbereich in der Samtgemeinde Harpstedt noch recht entspannt – auch weil der Anbau an die Kita „Zwergnase“ an der Straße „Am kleinen Wege“ im Flecken nach langer Bauzeit im Anschluss an die Sommerferien in Betrieb genommen wurde. Für rund 2,3 Millionen Euro – die Schlussrechnung steht noch aus – sind nun eine zusätzliche Krippen- und eine Kindergartengruppe eingerichtet. Es besteht darüber hinaus Platz für eine weitere Krippengruppe. Doch derzeit sieht die Samtgemeinde aufgrund zu weniger Anmeldungen davon ab, diese einzurichten.

„Das ist ein kleines Luxusproblem“, weiß Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. In anderen Gemeinden wie der Kreisstadt Wildeshausen ist die Not zwar seit Jahren groß, aber in Harpstedt noch nicht. „Der Fachkräftemangel geht an keinem vorbei. Das Problem wird uns auch ereilen“, ist sich Nagel aber sicher, dass die Lage nicht so entspannt bleiben wird. Zurzeit sei eine Art „Sortierphase“ zu beachten. Heißt: Erzieher kündigen ihren Job, wenn sie näher am Wohnort eine Stelle finden können. Da freue es ihn besonders, mit dem Anbau gute Arbeitsbedingungen bieten zu können, so Nagel.

Bauarbeiten ein Jahr länger als geplant

Die Einrichtung wurde vom Flecken Harpstedt gebaut, der sie anschließend an die Samtgemeinde verpachtet hat. Ende 2020 hatten die Bauarbeiten begonnen, deren Ende sich dann immer wieder verzögerte – unter anderem weil es Materialengpässe und Personalprobleme bei den Handwerkern gab. Eigentlich sollte die Einrichtung nach einem Dreivierteljahr fertig sein, nun hat es doch etwa ein Jahr länger gedauert. Vor der Erweiterung war die Lage im Krippenbereich schwierig, denn die Anmeldungen überwogen die Zahl der Plätze deutlich.

Auch wenn mit dem Anbau jetzt erst einmal neue Kapazitäten geschaffen wurden, wird das Thema Kinderbetreuung die Kommunalpolitik und -verwaltung in den kommenden Jahren weiter umtreiben. „Wo bauen wir das nächste Mal? Zu dieser Frage müssen wir uns mittelfristig Gedanken machen“, sagt Nagel im Gespräch mit unserer Zeitung. In letzter Zeit seien eben viele Neubaugebiete in der Samtgemeinde ausgewiesen worden. Und erfahrungsgemäß käme damit verbunden auch eine steigende Nachfrage auf die Kitas im Gebiet der Samtgemeinde zu.

Für rund 2,3 Millionen Euro wurde die Kita deutlich erweitert. Sie bietet nun Platz für zwei zusätzliche Krippengruppen und eine Kindergartengruppe. © Rullhusen

Eine offizielle Einweihung des „Zwergnase“-Anbaus im Flecken hat es übrigens bis jetzt noch nicht gegeben – wegen der unsicheren Coronalage, so Nagel. Das soll im Frühjahr, wenn die Zahlen voraussichtlich sinken und die Temperaturen steigen, aber nachgeholt werden.