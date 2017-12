Prinzhöfte - Von Alina Pleuß. Nun ist alles bio im Mikado: „Entweder ganz oder gar nicht.“ Das ist der Tenor von Katja Schenkel, Geschäftsführerin des Vereins für ganzheitliches Lernen, und Klaus Melloh, Küchenchef im vereinseigenen Tagungshaus Mikado. Die beiden haben dieses Jahr beschlossen, die gesamten Lebens-, Putz- und Waschmittel auf Bio-Produkte umzustellen, um das Bio-Zertifikat zu erlangen.

„Wenn Klaus Melloh nicht ein bisschen Dampf gemacht und die Sache vorangetrieben hätte, hätten wir das Bio-Siegel vielleicht noch nicht. Schließlich ist diese Zertifiziererei ja auch immer mit Verwaltungsaufwand verbunden“, so Schenkel. Noch vor dem Sommer habe man die komplette Umstellung gewagt. Im September sei dann eine Vertreterin der Gesellschaft für Ressourcenschutz in Göttingen (GFRS), die das Siegel ausstellt, zu Besuch gewesen, um die Kriterien zu prüfen. „Im November haben wir dann das Zertifikat bekommen“, erklärt Melloh beim Pressetermin am Freitag glücklich.

Die vegetarische und vegane Küche des Mikado verarbeitet schon seit dem Beginn vor fast 20 Jahren in erster Linie Bio-Produkte. „Es ist einfach konsequent, aus der halben eine ganze Sache zu machen“, stellt Schenkel klar. „Wir setzen jetzt nur das zu 100 Prozent um, was schon von Anfang an das Ziel war.“ Zunächst wurden die hauseigenen Kuchenbäcker für das Café instruiert, nur noch Bio-Waren zu verwenden. Im nächsten Schritt wurden sämtliche Gewürze, Lebens- sowie Putz- und Waschmittel angepasst. Und ebenso das Mineralwasser. „Wir müssen darauf achten, dass die Betriebe, von denen wir Waren beziehen, ebenfalls zertifiziert sind“, so Melloh.

Kostentechnisch ist das Team gut aufgestellt: „Wir brauchen zum Glück momentan nichts auf unsere Preise umzulegen“, verrät Schenkel. „Wir kalkulieren gut, das passt.“ Allerdings läge das auch daran, dass Melloh in der Küche sehr wenig mit Fleisch und Fisch arbeitet. „Das kostet in Bio-Qualität ein Vermögen.“ Aber auch Nüsse wie Mandeln haben auf natürliche Weise abgebaut einen hohen Preis. Der Vorgang zur Zertifizierung habe zwischen 500 und 1000 Euro gekostet. „Alle zwei Jahre muss das Siegel erneuert werden. Aber einmal im Jahr kommen die Prüfer der GFRS unangemeldet vorbei, um nach dem Rechten zu sehen“, so Melloh.

Eines jedoch ärgert Schenkel noch: „Wir liegen hier in einem wunderschönen Wald, direkt am Landschaftsschutzgebiet, betreiben eine Pflanzenkläranlage, beziehen Ökostrom und verwenden nur Bio, aber erreichen kann man uns nur mit dem Auto. Wir brauchen dringend einen ÖPNV, der auch kleine Orte wie die Große Höhe mit Harpstedt und Delmenhorst verbindet.“ Das sei ein Projekt fürs nächste Jahr, verspricht sie.