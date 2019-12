Alle Jahre wieder: „Blaso“ pflegt schönen Weihnachtsbrauch

Beckeln – Als das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln am Abend des viertens Adventssonntags in einem offenen Zelt auf dem Platz am Beckelner Dorfgemeinschaftshaus „Alle Jahre wieder“ vor geschätzten 150 Zuhörern spielte, passte das nicht nur zum nahenden Heiligen Abend, sondern auch zur eigenen Tradition: Das „Blaso“-Konzert inmitten eines kleinen Weihnachtsmarktes ist ein schöner, seit Langem gepflegter Brauch.

Beim Dirigieren wechselten sich Torsten und Christian Bahrs sowie Angela Würdemann ab. Das Orchester brachte in großer Stärke klassische deutsche Weihnachtslieder zu Gehör, griff aber auch in die internationale X-Mas-Songkiste: „Rudolph, the red nosed Reindeer“ fehlte ebenso wenig wie „Litte Drummer Boy“, „Winter Wonderland“ oder auch „Sleigh Ride“.

Mitglieder, Freunde und Bekannte des Orchesters versorgten die Besucher derweil mit Knipp, Pommes, Bratwurst, Waffeln, heißem Apfelstrudel, Glühwein sowie Kakao – optional mit oder ohne „Schuss“.

Nach einer halben Stunde folgte der große Auftritt des Beckelner Kindergartens „Rappelkiste“. „Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit. Freut euch, ihr Leut’, Freut euch schon heut’!“, sangen die Mädchen und Jungen zusammen mit den Erzieherinnen – und ließen weitere Lieder folgen.

Am Rande vermeldete Christian Bahrs, es sei dem „Blaso“ mittels Aushang in der Bremer Musikhochschule gelungen, einen neuen Dirigenten als Nachfolger für Ingo Poth zu finden – einen „studierten Musiker“ namens Christian Klein, der aus Berlin stamme, in Bremen wohne und sicher auch am 25. April 2020 beim Scheunenkonzert in der Scheune von Windeler-Meyer, Im Oberdorf 14, den Taktstock schwingen werde. boh