Das Beste aus zwei Ballsportarten

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Mit Korbball aufgewachsen: Alena Schadwinkel vom SC Dünsen. © Schadwinkel

Dünsen – Um Korbballnachwuchs bemüht sich der SC Dünsen (SCD) mit dem Ziel, möglichst gleich zwei neue junge Mannschaften aufzubauen. Darüber hat unsere Zeitung mit Alena Schadwinkel, Trainerin mit C-Lizenz, gesprochen. Die 28-Jährige nimmt zugleich als Spielerin in der ersten Damenmannschaft des SCD am Punktspielbetrieb in der Bezirksoberliga teil.

Frage: Sie möchten neue Korbball-Jugendmannschaften aufbauen, Frau Schadwinkel. Gab es schon Schnuppertrainingstermine?

Schadwinkel: Ja. Beim ersten Mal sind fünf Kinder gekommen und beim zweiten Mal schon zehn. Ich hoffe, dass noch mehr dazustoßen, zumal die jetzigen Mitstreiter altersmäßig recht weit auseinanderliegen. Von Erst- bis zu Fünft- oder Sechstklässlern reicht die Altersspanne. Trotzdem machen wir mit dem Trainingsangebot erst mal so weiter.

Frage: Die Gruppe bleibt also altersgemischt?

Schadwinkel: Ich will versuchen, sie bei hinreichender Größe zu teilen. Wenn die Jüngeren und die Älteren jeweils in einer Gruppe sind, kann ich das Training ein bisschen ansprechender gestalten. Das bereitet dann allen mehr Spaß – den kleineren und den größeren Kindern.

Frage: Wann wird trainiert? Und wo?

Schadwinkel: Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Spielhalle der Oberschule Harpstedt.

Frage: Wer kann mitmachen? Nur Mädchen? Oder auch Jungen?

Schadwinkel: Sowohl als auch. Die Jungen dürfen allerdings höchstens 13 Jahre alt sein. Bei den Mädchen gibt es keine so starre obere Altersgrenze. Von denen, die derzeit mittrainieren, sind die ältesten elf oder zwölf.

Frage: Wird eine Mitgliedschaft im SC Dünsen vorausgesetzt?

Schadwinkel: Für die, die nur zum Schnuppern kommen, nicht. Wer auf Dauer dabei bleibt, muss hingegen beitreten. Kinder, die bereits Mitglied im Harpstedter Turnerbund oder im TSV Ippener sind, können die Vorteile des Kombibeitrags nutzen – und zahlen dann deutlich weniger.

Frage: Ist Korbball ein Mädchen- und Frauensport?

Schadwinkel: Eigentlich ja. Jungen dürfen gleichwohl in Jugendmannschaften mitspielen. Aber eben nur bis 13, weil dann bei ihnen die Pubertät einsetzt. Die Fairness soll durch diese Altersgrenze gewahrt werden und niemand einen Vorteil haben, der sich aus der geschlechtsspezifischen körperlichen Entwicklung ergibt.

Frage: Möchten Sie zu gegebener Zeit mit der Gruppe oder den Gruppen, die Sie jetzt aufbauen, am Punktspielbetrieb teilnehmen?

Schadwinkel: Ja. Das ist das Ziel.

Frage: Wie lange wird es dauern, bis es so weit ist?

Schadwinkel: Die neue Saison beginnt Ende Oktober. Wenn genug Kinder dabei bleiben, möchte ich versuchen, dann schon zu starten.

Frage: Wo müsste der Nachwuchs seine Auswärtsspiele bestreiten?

Schadwinkel: Als Teil der Korbball-Region Hannover-Nord dürfen wir, obgleich wir zum Oldenburger Land gehören, netterweise im Kreis Diepholz mitspielen. Das bedeutet für uns kürzere Anreisen. Spielorte wie Syke oder Weyhe sind ja doch weniger weit entfernt als beispielsweise Brake in der Wesermarsch.

Frage: Der Sportbus des SC Dünsen und ein Privat-Pkw würden vermutlich für Transportzwecke zu einem Auswärtsspiel ja schon ausreichen.

Schadwinkel: So ist es. Ein Beförderungsproblem gibt es aber erfahrungsgemäß ohnehin nicht, zumal eigentlich immer genügend Eltern fahren, weil sie mitkommen wollen, um bei den Spielen zuzuschauen und ihre Kinder anzufeuern.

Schon als ich klein war, kam ich mit in die Halle. Mit fünf oder sechs Jahren habe ich dann angefangen, selbst im SC Dünsen Korbball zu spielen.

Frage: Korbball hat bekanntlich im SC Dünsen eine lange Tradition. Die Kinder, die in die neue Gruppe einsteigen wollen, müssen aber sicher nicht zwingend in Dünsen wohnen. Oder doch?

Schadwinkel: Nein, auch Kinder aus der Samtgemeinde Harpstedt oder dem Umland sind herzlich eingeladen. Wir sind ja im Übrigen der einzige Verein, der diesen Sport in der Samtgemeinde anbietet.

Frage: Worin liegt eigentlich der Reiz im Korbball?

Schadwinkel: Wohl darin, dass diese Sportart Elemente aus Hand- und Basketball vereint. Das Spielprinzip orientiert sich stärker am Handball. Allerdings ist – wie im Basketball – Körpereinsatz in Form von Schubsen und Schieben nicht erlaubt. Dadurch verringert sich die Verletzungsgefahr erheblich. Im Unterschied zum Basketball gibt es beim Korbball an den Körben, die sich in nur 2,50 Metern Höhe befinden, kein Brett, an dem der Ball abprallen könnte. Der Drei-Meter-Kreis erfüllt wiederum die gleiche Funktion wie der Sechs-Meter-Kreis im Handball.

Frage: In einer Anfängergruppe können Sie die Kinder vermutlich nicht sofort Korbball spielen lassen, weil sie noch gar nicht mit dem Spielprinzip und den Regeln vertraut sind. Wie gestalten Sie die ersten Trainingseinheiten?

Schadwinkel: Wir haben anfangs viele Spiele gemacht. Die hatten schon mit Werfen und Fangen zu tun und dienten dazu, Ballgefühl zu entwickeln. Tatsächlich haben wir auch schon einmal Korbball gespielt. Allerdings natürlich noch nicht so, wie es später im Punktspielbetrieb sein wird, sondern zunächst mit deutlich weniger Regeln. Das kam sehr gut an bei den Kindern. Denn sie wollen ja schließlich auch wissen, was für eine Sportart Korbball ist und ob sie ihnen zusagt.

Frage: Wie lange trainieren Sie schon?

Schadwinkel: Ich habe meine C-Lizenz seit fünf Jahren. Davor habe ich auch schon drei oder vier Jahre trainiert.

Frage: Und nun möchten Sie erreichen, dass sozusagen von unten etwas nachwächst?

Schadwinkel: Genau. Unsere A-Jugend im SC Dünsen ist ins Frauenalter gekommen; deswegen haben wir aktuell keine mehr. Wir müssen bei der Bildung von Nachwuchsmannschaften bei den Jüngsten ansetzen. Die bleiben, wenn’s gut läuft, lange dabei. Und im günstigsten Fall spielen jetzige Einsteigerinnen dann mit 19 bei den Frauen mit.

Frage: Ihre Mutter Andrea war auch Korbballerin und fungiert heute noch als Schiedsrichterin. Also sind Sie auch selbst mit diesem Sport groß geworden?

Schadwinkel: Stimmt. Schon als ich klein war, kam ich mit in die Halle. Mit fünf oder sechs Jahren habe ich dann angefangen, selbst im SC Dünsen Korbball zu spielen.

Kontakt:

alenaschadwinkel@web.de

Telefon 0151/64 51 18 74