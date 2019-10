Albertushof schafft mehr Platz

Anbau für die Tagesförderstätte soll im Frühjahr fertig sein

+ © Albertushof Das Richtfest wurde im September gefeiert. © Albertushof

Groß Ippener – Die Arbeiten am Anbau der Tagesförderstätte des Albertushofes in der Gemeinde Groß Ippener gehen gut voran. Für rund 450.000 Euro baut die Einrichtung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zwei neue Beschäftigungsräume von je 50 Quadratmetern mit großzügigen Terrassen an. Ziel ist die Erhöhung der Betreuungsqualität in Kleingruppen von jeweils sechs Beschäftigten. Aktuell sind 26 Personen in die Tagesförderung integriert.