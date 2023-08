Mit freundlicher Unterstützung zum DFB-Pokalknüller gegen St. Pauli

Schon zum zweiten Mal spendete Thomas Hebgen (Mitte) dem Albertushof Dauerkarten für die Heimspiele des SV Atlas Delmenhorst. Obendrauf packte er vier Karten für den DFB-Pokalknüller gegen den FC St. Pauli. © Albertushof

Groß Ippener/Delmenhorst – Eine Dauerkarte beim SV Atlas Delmenhorst ist in dieser Fußballsaison für die Bewohner des Albertushofs etwas ganz Besonderes. Schließlich spielen die Oberligisten am Wochenende in der ersten Runde um den DFB-Pokal. Leidenschaftlich verfolgt insbesondere die Wohngemeinschaft fünf der in Groß Ippener beheimateten Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung alles, was mit Atlas zu tun hat.

Und egal, wie das Spiel gegen den FC St. Pauli ausgeht – die Albertushofler halten zu ihrer Mannschaft. Dank Thomas Hebgen können sie nun live bei jedem Heimspiel im städtischen Stadion an der Düsternortstraße mitfiebern.

Der Unternehmer ist nicht nur selbst eingefleischter Fußballfan, sondern auch großzügiger Spender von Dauerkarten und aktuell zusätzlich von Tickets für das Pokalspiel am Samstag gegen St. Pauli. „Damit macht er unseren Klientinnen und Klienten eine Riesenfreude“, sagt Sonja Benedix, Fachkraft auf dem Albertushof. Die anerkannte Erzieherin ergänzt: „Und zwar nicht zum ersten Mal, denn auch schon im vergangenen Jahr spendete er Dauerkarten für die Einrichtung.“

Den Gesamtwert der vier jetzt gestifteten Tickets für den Heimspiel-Pokalknüller gegen St. Pauli und der vier Dauerkarten für Atlas Delmenhorst beziffert der Albertushof mit 620 Euro.