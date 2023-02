Aktive Werbegemeinschaft Harpstedt: Frank Müller gibt Vorsitz ab

Von: Jürgen Bohlken

Frank Müller © -

Harpstedt – Aus privaten Gründen gibt Frank Müller den Vorsitz in der Aktiven Werbegemeinschaft Samtgemeinde Harpstedt nach siebenjähriger Amtsführung ab. Vorstand und Planungsausschuss sind darüber unterrichtet. Die Marketingleitung will Müller weiterhin wahrnehmen. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin für den Vorsitz dauert an.

Ob es bis zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 1. März, ein Ergebnis gibt, wird sich zeigen. Jedenfalls stehen dann Wahlen, auch die Wahl des Vorsitzenden, auf der Tagesordnung.

Zunächst, ab 19 Uhr, stärken sich die Mitglieder mit einem gemeinsamen Essen im Harpstedter Gasthaus „Charisma“. Ab 20 Uhr arbeiten sie dann an selber Stelle die Tagesordnung ab.

Die Aktive Werbegemeinschaft verabschiedet auch Jürgen Hesse aus dem Planungsausschuss – nach langjähriger Tätigkeit in diesem Gremium.

Ansonsten stehen Rück-und Ausblick im Mittelpunkt. Der Vorstand der Werbegemeinschaft erhofft sich eine gute Beteiligung an der Jahreshauptversammlung.