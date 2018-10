58 Aktionen der Jugendpflege

Mehr als 1 000 Kinder und Jugendliche dabei / Tanzrausch im November

+ Der „Tanzrausch“ ist bei vielen Jugendlichen der Umgebung sehr beliebt. Mehr als 500 Zwölf- bis 17-Jährige feierten im vergangenen November gemeinsam. - Archivfoto: Beumelburg

Harpstedt - Ausschließlich Positives zu berichten hatte die Harpstedter Jugendpflege im Rahmen des Schul- sowie Sozialausschusses der Samtgemeinde. So hat das Team um Annelen Voß (Sozialpädagogin) und Markus Pieper (Diplom Soziologe) in diesem Jahr 58 Aktionen angeboten, bei denen mehr als 800 Kinder sowie Jugendliche teilgenommen haben. „Alleine in den Herbstferien gab es 17 Ferienspaßveranstaltungen, die von insgesamt 230 Mädchen und Jungen wahrgenommen wurden“, so Voß. Zusätzlich habe man im Sommer acht Freizeiten auf die Beine gestellt – in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen in der Samtgemeinde. „So kann man sagen, dass wir in diesem Jahr Angebote für mehr als 1 000 Kinder und Jugendliche geschaffen haben“, teilte die Sozialpädagogin dem Gremium mit.