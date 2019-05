Aktion „Maria 2.0“ erreicht Harpstedt

Harpstedt – Katholikinnen in Münster haben Frauen in ganz Deutschland aufgerufen, eine Woche lang in den „Kirchenstreik“ zu treten und ihre Dienste ruhen zu lassen. Unter dem Motto „Maria 2.0“ fordern sie eine weniger angestaubte, weniger konservative Kirche. Die Initiative kommt nun auch in der Pfarrei Sankt Anna an. In Harpstedt startet am Mittwoch, 8. Mai, um 8.30 Uhr eine Aktion vor der Christ-König-Kirche oder im Pfarrhaus – je nach Wetterlage. Katholikinnen werden dann nicht in die Kirche gehen, sondern stattdessen aufschreiben, wie sich ihre Kirche wünschen, und die Zettel an die Tür des Gotteshauses kleben. Sie laden Frauen, aber auch Männer ein, sich ihnen anzuschließen. Seinen Ursprung hat der Aufruf zum einwöchigen Streik in Münster: In einem Lesekreis aus sieben Frauen aus der Heilig-Kreuz-Gemeinde kippte im Januar 2019 die Stimmung. Die Missbrauchsfälle in der Kirche und die „andauernde Ausgrenzung von Frauen“ waren die Auslöser dafür.

