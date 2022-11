Adventsbasar in Groß Ippener: Marmelade, Küchenlappen und Alpaka-Seife

Von: Ove Bornholt

Zum Vernaschen: Jede Menge Marmelade, auch ungewöhnliche Sorten, gibt es an diesem Stand. © bor

Etwas mehr als zwei Dutzend Stände und viele Geschenkideen Die „Schün Rustika“ bei Wülfers in Groß Ippener hat am Sonntag viele Besucher angezogen.



Groß Ippener – Ein Selbstversuch: Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, auf geht‘s nach Groß Ippener. Zur „Schün Rustika“, dem Adventsbasar des Gasthauses Wülfers am Wochenende vor dem 1. Advent. Es ist schon ein bisschen spät. Bis 18 Uhr ist geöffnet. Dafür kriege ich einen guten Parkplatz. Auf dem Weg zum Basar umwehen mich allerdings keine weihnachtlichen Gerüche. Es „duftet“ nach Schweinehaltung. Hinter einer unscheinbaren Tür verborgen sind gut zwei Dutzend Stände in einem alten Stall aufgebaut. Drinnen ist erst einmal Stärkung angesagt. Ein Flammkuchen für 6,50 Euro? Kein Wucher, aber ist mir trotzdem zu teuer. Dafür zwei kleine Stück Apfelkuchen für 3,50 Euro. Ein guter Start.

Ich blicke mich um. Letztes Jahr war ich hier. Da war Corona noch ein großes Thema. Jetzt sind nur drei, vier Leute mit Maske unterwegs. Eigentlich alles wie immer. Mein Ziel ist es, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Für meine beiden Großeltern, meine Eltern und drei Schwestern. Erst einmal drehe ich eine Runde, gucke mir alles an. Bei einigen Ständen sind die Preise auf den ersten Blick deutlich, bei anderen nicht. Ein paar Putzlappen für die Küche wecken meine Neugier. „70 Prozent Zellulose, 30 Prozent Baumwolle.“ Nachhaltig, das klingt gut. Genau wie die lustigen Sprüche auf den Lappen. Einer soll vier Euro kosten. Das ist mir eigentlich zu viel, aber es ist ja (auch) für die Umwelt. Erster Einkauf getätigt. Vielleicht was für meine kleinste Schwester. Die ist ein bisschen ökologisch angehaucht.

Rabatt? Keine Chance

Weit komme ich nicht, denn am gleichen Stand, den ein sympathisches Mutter-Tochter-Duo managt, gibt es auch selbst gemachte Liköre. Die gehen gut weg. Zimt-Vanille sei vor dem Weihnachtsfest beliebt, heißt es. Aber meine mittlere Schwester macht für Heiligabend immer Likör. Meine Freundin steht an diesem Sonntagnachmittag auch deswegen in der Küche. Damit kann ich zu Weihnachten nichts mehr werden. Doch es gibt noch Marmelade – in den ungewöhnlichsten Sorten: Kürbis mit Spekulatius und Kokos mit Curaçao zum Beispiel. Aber gleich ein großes Glas? Was, wenn der süße Brotaufstrich so gar nicht schmeckt? Zum Glück gibt es auch kleine Gläser. Ich suche mir drei raus und packe mein Lächeln aus. „Wenn ich drei nehme, kriege ich dann Rabatt? Ist ja schließlich ein Basar hier.“ Das Mutter-Tochter-Duo lächelt zwar, aber ich beiße auf Granit. Gehandelt wird nicht. Na gut, ist ja auch ein fairer Preis.

Weiter geht‘s. Auf der anderen Seite des Stalls finde ich Geschenkschachteln. „Wenn man Geld verschenken möchte oder eine Tafel Schokolade“, erklärt mir die Verkäuferin. Liebevoll gemacht und eigentlich eine coole Idee, aber zu Weihnachten verschenke ich kein Geld, deswegen bleiben die Schachteln liegen.

Alpaka-Seife und Geschenkeschachteln

Doch fast gegenüber riecht es schon mal gut. „Sie können gerne durchschnüffeln“, sagt der Verkäufer, ein Mann in mittleren Jahren mit beeindruckendem Vollbart. Ach ja, er verkauft Seifen. Und die riechen echt gut. Um mich zu entscheiden, frage ich, welche auch für die Haare sind. Er empfiehlt Alpaka. Mein Gesicht ist ein einziges Fragezeichen. „Ja, das ist die feine Wolle“, setzt Vollbart an und erklärt, dass das Vlies genutzt wird. Außerdem sei Keratin aus den Tierhaaren enthalten. Das sei gut für die rissige Haut an den Händen. Gerade im Winter. Ich bin überzeugt. Für 6,50 Euro nehme ich ein Stück.

Noch schnell eine Runde drehen. Bei den flauschigen Socken/Hausschuhen gibt es die Größe, die ich brauche, leider nicht mehr. Und dann stehe ich wieder draußen. Zwei Stände gibt es hier auch noch. Für die ganz Harten, denn bei Temperaturen um null Grad ist der Verkauf hier bestimmt keine Freude. Für mich ist aber nichts dabei. Also marschiere ich zum Auto, erneut umweht von landwirtschaftlichen Düften. Fazit: Ohne Verpflegung habe ich 13,50 Euro ausgegeben und jetzt ein paar Kleinigkeiten, die zu Weihnachten bestimmt gut ankommen. Nächstes Jahr gerne wieder.