„Adoptivsohn“ aus Loué für rund drei Jahre

Harpstedt/Loué - Von Jürgen Bohlken . Wie sehr eine Gemeindepartnerschaft Menschen über Grenzen hinweg zusammenschweißen kann, lässt sich am Beispiel von Heinz und Margret Wolle aus Harpstedt gut nachvollziehen. Für rund drei Jahre beherbergten und verpflegten der heute 82-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau in den 1990er-Jahren Etienne Mercier aus Loué wie ein Mitglied der eigenen Familie. Der Franzose, der damals – als Heranwachsender – in Bremen eine Lehre absolvierte und eine Bleibe brauchte, hatte sich schon zuvor in Loué mit dem Sohn von Margret und Heinz Wolle gut verstanden. Das Paar aus Harpstedt war bereits in der Anfangsphase der Partnerschaft mit Loué verheiratet – und die eigenen beiden Kinder Andrea und Rüdiger zu jener Zeit noch klein.

Den näheren Kontakt zur Familie Mercier verdanken die Wolles einem Zufall: Alain Mercier und seine damalige Frau Jeanne hätten als Teil einer Besuchergruppe aus Loué in den frühen 1970ern eigentlich bei Alfred Klinke unterkommen sollen. Der aber bewohnte damals noch eine kleine Mietwohnung auf dem Dreiangel und nahm mangels Platz einen einzelnen Jugendlichen auf. Aus diesem Grund landeten die Merciers beim Ehepaar Wolle. Sohn Rüdiger Wolle fuhr schon als Zehn- oder Elfjähriger zusammen mit seinen Eltern erstmals nach Loué, war dort aber getrennt von ihnen untergebracht. „Er kam ständig zu uns rüber und lernte so Etienne, den Sohn von Alain und Jeanne, kennen“, erinnert sich seine Mutter. „Noch während dieses Austausches haben sich die beiden angefreundet.“

Das Zimmer der Tochter stand leer

Im Sommer 1991 absolvierte Etienne Mercier ein dreimonatiges Praktikum bei den Türwerken Elefix in Harpstedt. „Da hat er schon bei uns gewohnt“, erzählt Margret Wolle.

Im September 1991 begann der Franzose, der bereits eine erste Ausbildung in Frankreich hinter sich hatte, eine zweite Lehre zum Groß- und Einzelhandelskaufmann bei Hans Hasselmann in Bremen, die er im Februar 1994 abschloss. Sein Wunsch, wiederum bei der Familie Wolle unterzukommen, ging in Erfüllung. Die ganze Lehrzeit über bot ihm das Harpstedter Ehepaar Kost und Logis gegen ein bescheidenes Kostgeld. Möglich war das, weil ein Zimmer im Haus zur Verfügung stand: Andrea, die Tochter der Wolles, war bereits ausgezogen. Ihr Bruder Rüdiger hingegen noch nicht. Zwischen ihm und Etienne bestand damals – im Unterschied zu heute – ein eher distanziertes Verhältnis. Beide gingen ihrer Wege.

Etienne Mercier suchte sich seine eigenen Freunde und erlangte in Harpstedt Bekanntheit. Seine Gastmutter schmierte ihm – genauso wie ihrem eigenen Sohn – morgens Brote. Bei den Mahlzeiten saß er selbstverständlich mit am Tisch. Mit den deutschen Essens- und Lebensgewohnheiten kam der Azubi bestens klar. Für Margret Wolle bedeutete das zusätzliche Familienmitglied natürlich zusätzliche Arbeit. „Es war nicht so einfach, das alles auf die Reihe zu kriegen“, gesteht sie rückblickend. Nach seiner Ausbildung arbeitete Etienne Mercier zunächst weiter in dem Betrieb, in dem er gelernt hatte. Er suchte sich eine kleine Wohnung in Bremen. Margret Wolle hatte ihm das zuvor freundlich nahegelegt, zumal er nun ja ein ordentliches Einkommen bekam.

Seinen 30. Geburtstag feierte Etienne Mercier noch in Bremen. Dann ging er zurück nach Frankreich und fand in Paris eine Anstellung.

Die Kontakte zu Harpstedt pflegt er indes noch heute: Zu Pfingsten 2019 weilte er mal wieder im Flecken und nahm am Schiebenscheeten teil. Auf dem 80. Geburtstag von Heinz Wolle war er am 9. August 2016 als Überraschungsgast aufgetaucht. Rüdiger Wolle und seine Frau Kerstin hatten das eingefädelt. Ursprünglich war Etienne Mercier, der zeitweise auch bei den Harpstedter „Pragern“ musizierte, wegen seiner eigenen Mitgliedschaft in der Société Musicale de Loué und durch seine Eltern zum deutsch-französischen Austausch gekommen.

Eine weitere – gewachsene – Freundschaft verdient ebenfalls Erwähnung: Inzwischen seit Jahrzehnten beherbergen und bewirten sich Margret und Heinz Wolle sowie Josette und Jacques Plu nun schon gegenseitig, wann immer Begegnungen im Rahmen der Partnerschaft mit Loué anstehen.

HINTERGRUND:

1970 fuhr Heinz Wolle mit dem damals von Willi Laue (heute 90 Jahre alt) geführten Spielmannszug der Feuerwehr nach Loué – noch ohne seine Frau. Er zählte zu den älteren Musikern und spielte Querflöte. Eine Angestellte der Gemeinde quartierte ihn bei sich ein – und zusätzlich zwei weitere junge Männer: Alfred Klinke und Erwin Chudaska. Letzterer hatteWolle den Beitritt zum Spielmannszug schmackhaft gemacht. Das Männer-Trio teilte sich in Loué ein Zimmer. Eine Katze, die auf einem der drei Betten Nachwuchs zur Welt brachte, kam später noch lange immer mal wieder zur Sprache. Heinz Wolle hielt dem Spielmannszug bis zu dessen Auflösung die Treue. Er gehörte zudem der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Harpstedt an. Heute, im hohen Alter, genießt er die Kameradschaft in der Seniorenabteilung. Mit Ausnahme der allerersten Loué-Fahrt nahm auch seine Frau Margret an jedem Austausch der Feuerwehr- und Spielleute mit den Sapeur-Pompiers und der Société Musicale teil. Während ihres ersten gemeinsamen Aufenthaltes in Loué wohnten die Eheleute bei Dirigent Gerard Niesseron, Sohn von Bürgermeister Gustave Niesseron (beide sind schon verstorben).