Adjutant Bahrs erinnert sich an den „Tag, als der Regen kam“

Fähnrich Hormann empfängt Offiziere, „Prager“ und bisherigen König

Ein anstrengender „Job": Leutnant Eric Hormann (l.) aus dem I. Rott trug diesmal die Fahne.

Harpstedt - „Wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung“, sagte Adjutant Hartmut Bahrs am „Pfingstdienstagmorgen“, nachdem er zusammen mit den Offizieren, der Festkapelle Harpstedter „Prager“ und dem bisherigen Bürgerschützenkönig Marco Roreger bei Leutnant Eric Hormann am Hopfenweg angekommen war, der in diesem Jahr die Fahne beim Schiebenscheeten trug. „Wir möchten den Fähnrich gern in unseren Umzug einbinden, aber dafür kriegen wir erst mal ein kräftiges Frühstück!“, fuhr Bahrs bestimmt fort.