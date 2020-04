„Aderlass“ auf Abstand

Blutspende am 17. April in Harpstedt macht besondere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich

+ Bei den Blutkonserven muss für Nachschub gesorgt werden. Trotz Coronapandemie gibt es auch in Harpstedt einen „Aderlass“. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Fest steht schon jetzt: Die Blutspendeaktion am Freitag, 17. April, 15.30 Uhr bis 20 Uhr, in der Harpstedter Delmeschule wird sich von all ihren „Vorgängern“ deutlich unterscheiden, sofern sie zustande kommt. Je nach Corona-Infektionslage liegt eine kurzfristige Absage zumindest im Bereich des Möglichen. „Wir müssen zudem vielleicht befürchten, dass es der Blutspendedienst Springe personell nicht schafft. Die Ressourcen dort sind schließlich begrenzt. Die Leute können nicht rund um die Uhr arbeiten. Sie brauchen auch mal einen freien Tag“, sagt Reinholde Lehmhus, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Harpstedt.