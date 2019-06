Ackerbau zum Anfassen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Der Anbau von Kulturpflanzen mit technisch verändertem Erbgut sei in Deutschland generell verboten, bekommen Spaziergänger schon mal erklärt, wenn sie sich auf die landwirtschaftliche Versuchsfläche des Hofes Eiskamp am Simmerhauser Weg in Harpstedt begeben, die Hinweisschilder nicht lesen und dort „genmanipulierten Mais“ vermuten.

Solche und andere Missverständnisse ausräumen, über Sinn und Zweck der rund 100 Versuchsparzellen auf dem knapp zwei Hektar großen Areal informieren und auch den schwierigen Spagat der Landwirtschaft zwischen effizienter Nahrungsmittelproduktion und Naturschutz deutlich machen will ein Feldtag, den die Unternehmen Agravis, Bayer, Meiners Saaten und Amazone (Landmaschinenhändler) mit der Familie Eiskamp für Dienstag, 2. Juli, direkt vor Ort anberaumt haben. Dabei gibt es sowohl Führungen für Landwirte (10 Uhr) als auch für interessierte Nichtlandwirte (19 Uhr).

Wie wirkt sich der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel bei Mais aus – und wie maßvoller oder übertriebener Einsatz von Herbiziden? Welchen Einfluss hat das Beizen von Saatgut mit Fungiziden auf den Ertrag? Könnte die auf der Versuchsfläche ebenfalls angebaute Sojapflanze, reich an Eiweiß, durch Züchtung so optimiert werden, dass sie sich zwecks Vermeidung von Importen wirtschaftlich in Norddeutschland anbauen ließe? Macht es Sinn, Bohnen (als Proteinlieferanten) zusammen Mais anzubauen, und mit welchen Problemen ist das behaftet? Solche und viele weitere Fragen wollen Experten zusammen mit den Besuchern erörtern. Die Versuchsparzellen selbst eignen sich bestens für „Anschauungsunterricht“.

Die dahinter stehenden Frage- und Themenstellungen seien höchst komplex, verhehlt Wolfgang Jerebic, Anbauberater bei Bayer, nicht. Er hatte 2007 in Kooperation mit der Familie Eiskamp mit den ersten Feldversuchen begonnen. Seither haben sich weitere Akteure eingeklinkt. „Anfangs haben wir nur Maissorten miteinander verglichen – aktuell sind übrigens 24 verschiedene hier angesät. Das Projekt wurde dann immer umfangreicher. Versuche zur chemischen Unkrautregulierung kamen hinzu. Ebenso zu Zwischenfrüchten und Bodenfruchtbarkeit. Wie auch zu Wildäckern und Blühflächen – hier haben wir die letzt- und die diesjährige Aussaat sozusagen gespiegelt: Der Betrachter sieht, wie sich eine Blühfläche im ersten und im zweiten Standjahr verhält und kann direkt vergleichen“, erläutert Jerebic. Gut nachvollziehen lässt sich obendrein der Nutzen manuellen Entkrautens, und zwar im Vergleich mit einem nicht in dieser Weise gepflegten Areal, das völlig verkrautet ist. „Die Wildblumen etablieren sich nicht von selbst. Solche Flächen müssen gepflegt werden“, weiß Lena Pleus (Agravis). Acht verschiedene Blühmischungen sind auf dem Versuchsfeld erprobt worden, darunter ein- und mehrjährige Arten. „Uns freut, dass sich die anfangs sehr ideologisch geführte Blühflächen-Diskussion versachlicht hat“, betont Claus Plate. Das Ziel, Blühendes wider das Insektensterben „in die Flächen zu kriegen“, lasse sich im Miteinander der Akteure einfach besser erreichen als gegeneinander.

Der kommende Feldtag ist bereits der dritte; erstmals werden auch Nichtlandwirte gezielt angesprochen. Zur Abrundung der Veranstaltung dient eine Präsentation aktueller Landtechnik. Besucher erhalten auch Gelegenheit, sich die zusätzlich von der Familie Eiskamp auf rund vier Hektar angebaute Durchwachsene Silphie anzuschauen – eine Energiepflanze mit etwa 20 Prozent weniger Biogasertrag als Mais, die aber als Futterpflanze für bestäubende Insekten einen großen Stellenwert hat. Sie blüht ab Juli gelb und erreicht eine Wuchshöhe von bis zu drei Metern. Als schwierig gelte die Etablierung der Silphie, erläutert Claus Plate (Meiners Saaten). Wenn sie – wie auf der Eiskamp-Fläche – im Mais angesät werde, habe der Landwirt im ersten Jahr noch überhaupt keinen Silphie-, sondern nur Maisertrag.

Noch ist der Anbau der Silphie eine Nische

Eine Herausforderung sei die Beikrautbekämpfung, weiß Pflanzenbauberaterin Lena Pleus. Die Kornblume sei dieses Jahr so stark geworden, dass sie die Silphie überwuchert hätte, wenn genau das nicht per Rasenmäher mechanisch verhindert worden wäre, berichtet Wolfgang Jerebic. Die Energiepflanze, die aus Nordamerika stammt, werde Ende August, also einen Monat früher als Mais, mit dem Maishäcksler geerntet. „Im zweiten Anbaujahr gibt es auf der Fläche keine Maiskultur mehr. Die Silphie bestimmt dann den Erntetermin“, ergänzt Lena Pleus. Ob die Pflanze in Norddeutschland Zukunft habe? „Noch ist das eine Nische“, so Pleus. „Der Anbau ist aktuell sehr teuer“, fügt Plate hinzu.

Eine Botschaft, die der Feldtag transportieren soll, bringt Wolfgang Jerebic auf den Punkt: „Auf nur begrenzt verfügbaren Flächen produziert die Landwirtschaft Nahrungsmittel und nachwachsende Rohstoffe. Sie soll die Bevölkerung satt machen, aber auch einen Ausgleich für die Natur einbringen. Das alles gibt es nicht umsonst. Wenn wir in der Landwirtschaft etwas zugunsten der Ökologie verändern wollen, wenn Landwirte deshalb sogar weniger Ertrag erzielen, müssen die Verbraucher dazu bereit sein, den höheren Preis zu bezahlen. Anders wird das nicht möglich sein.“

Auch Düngung und Pflanzenschutz werden die Feldtag-Veranstalter in Gesprächen mit den Besuchern thematisieren – und dabei sicher das eine oder andere Vorurteil ausräumen. „Raps hat unter den hier heimischen Kulturpflanzen die höchste Pflanzenschutzintensität. Die von Mais ist dagegen niedrig. Das ist vielen Leuten aber gar nicht bewusst“, erzählt Claus Plate. Im Übrigen könne ein Hektar Mais dreimal so viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) emittieren wie ein Hektar Buchenwald, ergänzt Florian Eiskamp.