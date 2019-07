Abwechslung und Action bei Soccer Dart und Fußballgolf

Harpstedt – Der Familiennachmittag des Harpstedter Turnerbundes (HTB) ist seinem Anspruch gerecht geworden. Jung und Alt bekamen am Sonntag auf dem Schulsportplatz bei der Delmeschule Abwechslung und Action geboten. Wer auf das DFB-Fußball-Abzeichen schielte, musste einen Parcours mit fünf Stationen durchlaufen. Dabei galt es, möglichst viele Punkte zu erringen. Als Lohn für die gezeigten Leistungen nahmen rund 30 Teilnehmer das Abzeichen entgegen.

Im Anschluss boten die jüngsten Kicker der Spielgemeinschaft Dünsen-Harpstedt-Ippener (SG DHI) spannende FUNino-Spiele. Die zuschauenden Erwachsenen feuerten sie kräftig an.

Als besonders begehrter Anlaufpunkt entpuppte sich der Tombolastand. Nicht nur Kinder, sondern auch die „Großen“ zogen immer wieder neue Lose. Verlieren konnte dabei niemand, zumal es keine Nieten gab. Hauptorganisator Michael Würdemann war es gelungen, attraktive Gewinne von Firmen aus der Region gesponsert zu bekommen.

Bei der Hauptverlosung wurden sechs große Preise an glückliche Gewinner ausgeschüttet: ein 100-Euro-Gutschein vom Restaurant „Lika“, ein Werder-Trikot mit Flock von Maximilian Eggestein, gesponsert vom Autohaus Reckziegel, ein Trainingsanzug sowie drei Fußbälle.

Mitglieder des Unicycle-Teams Harpstedt zauberten derweil beim Kinderschminken kleine Kunstwerke in die Gesichter von Jungen und Mädchen. Als Motive erfreuten sich Fußbälle und die Werder-Raute großer Beliebtheit. Zu den Rennern zählten ebenso Löwen und Fische.

Viel Spaß bereitete den Kiddies der Fußballgolf-Parcours mit fünf Stationen, an denen sie sowohl Geschicklichkeit als auch Konzentration unter Beweis stellen mussten. Bravourös meisterten sie die geforderten Passspiele (gegen den Rebounder und von da aus in einen Reifen; ins Minitor; in einen Eimer; durch einen Tunnel und über eine Schräge in ein oben liegendes Brett ins Loch).

Auf der Hüpfburg sprangen Kinder um die Wette. Eltern blieb genügend Gelegenheit zum Plauschen. Bei einer weiteren Attraktion, Soccer Dart, ging es darum, mit Klett-Fußbällen auf eine aufgeblasene Dartscheibe zu schießen. Dieses spaß- und actionreiche Vergnügen liegt mittlerweile auch hierzulande voll im Trend und krönt jede Fußball-Party.

An mehreren Stellwänden präsentierte sich die SG DHI mit Fotografien, auch mit Mannschaftsaufnahmen, sowie Berichten von Events der vergangenen Jahre. So mancher Nachwuchskicker stand staunend davor und versuchte sich oder sein Team auf den Bildern wiederzufinden.

Während der Halbzeitpause im Freundschaftsspiel zwischen der 1. Herren des HTB und der SV Twistringen 1, das 3:8 ausging, begab sich Liam, ein junger Fußballer der SG DHI, auf Autogrammjagd. Die HTB-Spieler willigten gern ein, sich mit ihren Namen auf seinem Zettel zu verewigen.

Michael Würdemann fand den Familiennachmittag alles in allem gelungen, „wenngleich die Zuschauerresonanz nicht so groß war wie erhofft“. Der Termin sei nicht ideal gewesen. Viele Kinder seien sofort nach Ferienbeginn mit ihren Eltern verreist. Die Hauptsache – auch aus Sicht der Organisatoren: Wer da war, kam voll auf seine Kosten. Das Freundschaftsspiel der Herren ermunterte so manchen, etwas länger als geplant zu verweilen. Gut möglich, dass sich der eine oder andere jüngere Spieler ein paar Tricks und Kniffe von den „Großen“ abgeschaut hat.

Für die Wiederholung des Events im kommenden Jahr soll ein etwas günstigerer Termin gewählt werden.

Wer Lust darauf bekommen hat, die Fußball-Jugendsparte (SG DHI) als potenzieller Trainer oder Betreuer zu unterstützen, kann sich übrigens gern bei der Koordinatorin Doris Klaassen unter der Telefonnummer 0174/329 68 46 melden. aro