Abstimmung im Rat dürfte spannend werden

Kirchseelte - Von Jürgen Bohlken. Ein Zuzug junger Familien täte der Gemeinde Kirchseelte sicherlich gut, zumal in keiner anderen Mitgliedskommune der Samtgemeinde Harpstedt der Altersdurchschnitt der Einwohnerschaft höher liegt. Angesichts der günstigen Lage, noch im Speckgürtel von Bremen, müsste sich neues Bauland recht gut vermarkten lassen – besonders, wenn die Grundstücke auch noch in einem landschaftlich reizollen Umfeld liegen.

Zwar hat die Gemeinde gerade erst für ein Wohngebiet am Hügelweg den planerischen Weg geebnet, aber der Verkauf dieser Grundstücke obliegt privaten Investoren. Und deren Preisvorstellungen bewegen sich dem Vernehmen nach nicht unbedingt auf einem Niveau, das junge Familien gut „wuppen“ können.

Die Chance, preisgünstigeres Bauland zu schaffen, sieht indes die SPD-Gemeinderatsfraktion gegenüber dem ehemaligen Gemischtwarenladen Wagenfeld an der Dorfstraße (L 338) – auf der Fläche „Strodthoffs Kamp“. Die Planung könnte sogar relativ schnell über die Bühne gehen – und obendrein ohne die Verpflichtung, Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichen zu müssen. Wie Bürgermeister Klaus Stark (SPD) am Mittwochabend im Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde berichtete, ließe sich der Bebauungsplan im „beschleunigten Verfahren“ zur Beschlussreife bringen – mit nur einer „Beteiligungsrunde“ und nur einer Auslegung. Der Gesetzgeber lässt das momentan noch unter bestimmten Voraussetzungen zu, um dem Wohnraummangel Herr zu werden, und gestattet es Kommunen sogar, auf Kompensationsmaßnahmen zu verzichten. Ein weiterer Vorteil der von der SPD auserkorenen Fläche: Für das Wohngebiet müsste kein Wald geopfert werden.

Trotz dieser augenscheinlich guten Argumente gab es während der Bau- und Planungsausschusssitzung im „Dreimädelhaus“ Vorbehalte. Birgit Zypress (CDU) hielt nichts davon, „Strodthoffs Kamp“ zu Bauland zu machen. Im Übrigen wäre es nach ihrer Ansicht ratsam, erst einmal die „To-do-Liste“ mit Blick auf die laufenden Bauleitplanungen abzuarbeiten, „damit man dahinter einen Haken setzen kann“, statt „schon wieder ein neues Fass aufzumachen“. Und dass die Finanzierung der Wohngebietsentwicklung laut SPD „aus den vorhandenen Rücklagen möglich sein sollte“, bezweifelte die Ratsfrau stark. „Dazu fällt mir nichts mehr ein.“

Natürlich müsste die Gemeinde in Vorleistung treten, aber das Geld käme im Zuge der Grundstücksverkäufe ja wieder herein; die Investition wäre also „nicht verloren“, erwiderte Reinhard Wixforth (SPD). „Erst einmal muss doch wohl Geld da sein, wenn man investieren will“, hielt Zypress dagegen. Zusammen mit dem Ausschussvorsitzenden Marko Kleinert (ebenfalls CDU) stimmte sie gegen den SPD-Antrag, der gleichwohl eine knappe 3:2-Mehrheit fand.

Ob sich die Sozialdemokraten im Rat, wo sie fünf von elf Mandatsträgern stellen, ebenfalls durchsetzen können, dürfte primär von zwei „Zünglein an der Waage“ abhängen – nämlich von Gerfried Holthusen (FDP) und Hans-Joachim Dyck (Bündnis 90/Die Grünen). Holthusen hatte bereits im Vorfeld der Ausschusssitzung erläutert, warum er mit einer Ausweisung der Fläche gegenüber ehemals Wagenfeld als Bauland nicht einverstanden wäre. Er brachte die landschaftlichen Reize dieses Bereichs mit Ausblick auf das Klosterbachtal zur Sprache, aber auch Bedenken verkehrs- und erschließungstechnischer Natur, ebenso Kostengründe (wir berichteten).

Stattdessen könnte er sich Baugrundstücke an der Bürsteler Straße gegenüber dem Restaurant „Trattoria Mangi E Bevi“ und der Einmündung Ahornweg (bis zur Bushaltestelle) vorstellen. Dieser Bereich ist allerdings im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Harpstedt – im Unterschied zu „Strodthoffs Kamp“ – nicht als Bauerwartungsland ausgewiesen. Ein von Holthusen gestellter Antrag sah daher einen „Flächentausch“ vor. Das heißt, einerseits eine „Entwidmung“ des Bereichs „Strodthoffs Kamp“ als bebaubare Fläche und im Gegenzug die Darstellung des besagten Areals an der Bürsteler Straße als Bauerwartungsland. Um das zu erreichen, müsste die Gemeinde Kirchseelte bei der Samtgemeinde die Änderung des F-Plans beantragen. Als Folge davon entstünden ihr zusätzliche Kosten. Holthusens Antrag lehnte der Fachausschuss einstimmig ab. Der FDP-Ratsherr konnte aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht an der Sitzung teilnehmen.

Carsten Eicke und Reinhard Wixforth (beide SPD) argumentierten, die von Gerfried Holthusen favorisierte Fläche liege sozusagen ebenfalls auf der „falschen Seite“ (dieses Argument hatte der FDP-Ratsherr wider die 20 bis 25 möglichen Bauplätze im Bereich „Strodthoffs Kamp“ vorgebracht): Um zu Einrichtungen wie Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus zu gelangen, wäre es nämlich genauso unvermeidlich, eine stark frequentierte Verkehrsader zu queren – die Bürsteler Straße. Und dort werde sogar schneller gefahren als auf der Dorfstraße.

Die SPD habe sich noch diverse andere Areale angeschaut, die für eine etwaige Wohnbebauung in Frage kämen, sagte Klaus Stark, darunter alle, die der Flächennutzungsplan vorsehe. „Wir haben auch einen Blick auf die fertigen Bebauungspläne geworfen. Es gibt da einen in Klosterseelte. In dem Bereich ist aber seit sieben Jahren, so glaube ich, nicht ein einziges Grundstück verkauft oder bebaut worden. Und die Tendenz der Eigentümer ist wohl eher abwartend, was die Veräußerung angeht“, sagte der Bürgermeister.