Groß Ippener: Polizeibeamte als Schildkrötenretter

Von: Jürgen Bohlken

Ihr Leben verdankt diese Schildkröte vermutlich Freunden und Helfern in Gestalt von Autobahnpolizeibeamten. © Polizei

Groß Ippener – Zu Schildkrötenrettern avancierten Beamte der Autobahnpolizei am späten Freitagnachmittag. Gegen 16.45 Uhr hatten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Notruf abgesetzt. Sie meldeten, auf dem Beschleunigungsstreifen der A1-Anschlussstelle Groß Ippener säße eine Schildkröte. Das erwies sich als zutreffend.

Die Autobahnpolizeibeamten brachten das etwa 20 Zentimeter große Tier in Sicherheit – und im weiteren Verlauf in eine Wildtierauffangstation. Die Schildkröte sei, so vermuteten sie, sehr wahrscheinlich bewusst ausgesetzt worden. Hinweise zum Halter oder zur Halterin nimmt die Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 04435/93160 entgegen.