Grundloses Bremsen zieht Unfälle nach sich

Von: Jürgen Bohlken

Auf Unfallzeugen hofft die Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Harpstedt – Weil ein bislang nicht ermittelter Autofahrer ohne erkennbaren Grund urplötzlich abgebremst hat, sind am Donnerstagmittag gegen 12.10 Uhr auf der A1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt gleich mehrere Fahrzeuge aufeinander aufgefahren.

Zu dem Verkehrsunfall erhofft sich die Autobahnpolizei Ahlhorn sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter der Telefonnummer 04435/93160. Vor allem wüsste sie gern Näheres über den roten Wagen, dessen Fahrer der Unfallauslöser gewesen ist. Vermutlich habe es sich um einen Honda gehandelt, geht aus einer Pressemitteilung der Inspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch hervor.

Das folgenreiche Bremsmanöver bis zum Stillstand des roten Autos, für das die Polizei eine Erklärung sucht, ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück. Zunächst sah sich der Fahrer eines nachfolgenden SUV, ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Recklinghausen, genötigt, voll „in die Eisen“ zu steigen. Seinem 43-jährigen „Hintermann“ aus den Niederlanden erging es nicht besser. Er brachte seinen Chrysler allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr daher auf den SUV auf. Von hinten nahte wiederum ein Transporter, gelenkt von einem 46-Jährigen aus dem Westerwald. Auch er konnte einen Aufprall nicht verhindern. Sein Fahrzeug krachte in den Chrysler.

Recht hoher Blechschaden

Nach dieser Kette von Kollisionen soll ein Mann kurz aus dem roten Wagen ausgestiegen sein. Wenig später brauste der Wagen aber schon wieder weiter in Richtung Osnabrück. Der Fahrer „konnte nicht mehr angetroffen werden“, teilt die Polizei mit.

Von Verletzten ist in der Pressemitteilung nicht die Rede. „Insgesamt entstanden Schäden in einer geschätzten Höhe von 17.500 Euro. Der Chrysler musste abgeschleppt werden“, so die Polizei abschließend.