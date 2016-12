9 698,23 Euro verteilen sich auf zwölf Vereine und Einrichtungen

Volksbank Wildeshauser Geest schüttet Zweckerträge aus dem VR-Gewinnsparen aus

+ Über einen solchen VRmobil-Kinderbus, ebenfalls aus Zweckerträgen des VR-Gewinnsparens finanziert, freut sich die „Waldburg“.

HARPSTEDT - Als „Gabenbringer“ ist – wie in jedem Jahr vor Weihnachten – in diesen Tagen wieder einmal die Volksbank Wildeshauser Geest aufgetreten. Sie hat jetzt die Zweckerträge aus dem VR-Gewinnsparen ausgeschüttet und dabei auch die Samtgemeinde Harpstedt großzügig bedacht, und zwar mit einer Gesamtspendensumme in Höhe von 9 698,23 Euro, die sich auf zwölf Vereine und Einrichtungen verteilt. Nachfolgend die Spendenempfänger im Überblick; in Klammern ist jeweils vermerkt, für welchen gemeinnützigen Zweck das Geld eingesetzt wird.

2 995 Euro gingen an den Harpstedter Kindergarten „Waldburg“ (in Form eines per Hand zu schiebenden VRmobil-Kinderbusses), je 1 000 Euro an den Angelsportverein Harpstedt (Gerät für die Wasseranalyse) und den Verein für ganzheitliches Lernen (E-Lastenfahrrad für Lieferungen, Transporte und die Vernetzung innerhalb des Samtgemeindegebietes), 853,23 Euro an den Förderverein Schulen Flecken Harpstedt (drei Molekülbaukästen für den Chemieunterricht an der Oberschule), 600 Euro an den Freundes- und Förderverein Christuskirche Harpstedt (Noten und Headsets für eine Aufführung des Gospelchors und des Jugendchors „Feelings“) sowie je 500 Euro an die Schützenvereine Groß und Klein Köhren (Laptop, der für das Schießen der Kinder mit dem Lasergewehr benötigt wird) sowie Ippener (Stühle und Tische für Kinder und Erwachsene), die Jugendfeuerwehr Beckeln (Shirts für die Kinder und Jugendlichen), die Flüchtlingsinitiative Harpstedt (Ersatzteile für gemeinsame Fahrradreparaturen mit Flüchtlingen), das Jugendblasorchester Beckeln (Poloshirts für Auftritte) und den Hegering Harpstedt (Zuschuss für die in der Entstehung begriffene Chronik).

Über 250 Euro (Notenmaterial) freute sich der Schützenverein und Spielmannszug Kirch- und Klosterseelte.

Sämtliche Nutznießer bedankten sich herzlich bei der Volksbank Wildeshauser Geest für den freundlichen Geldsegen. - boh