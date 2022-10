Unfall in Harpstedt: 85-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Von: Jürgen Bohlken

Voll gesperrt: die Nordstraße in Harpstedt. © Bohlken

Harpstedt – Die Nordstraße (K 286) in Harpstedt ist aktuell nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe „Am Langen Acker“ voll gesperrt. Polizei, Notarzt und Rettungswagen sind vor Ort. Mit dem Rettungshubschrauber ist ein lebensgefährlich verletzter 85-Jähriger aus Harpstedt in ein umliegendes Krankenhaus geflogen worden. Der Unfall passierte gegen 16.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 85-Jährige auf dem Fahrrad aus dem „Langen Acker“ auf die Nordstraße gefahren sein, ohne auf den vorfahrtberechtigten Verkehr zu achten, und dann von einem Wagen, der auf der K286 in Richtung Horstedt unterwegs war, erfasst worden sein.

Ob der Hergang so zutrifft, ist zur Stunde ungeklärt. Vor Ort hat sich die Polizei nach etwaigen Unfallzeugen erkundigt.