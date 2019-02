51-Jähriger aus dem Kreis Stendal verliert sein Leben bei Kollision mit Beteiligung dreier Sattelzüge auf der A1

Nur noch tot bergen konnten Einsatzkräfte am Dienstagabend einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Stendal in der Altmark, der auf der A1 in Richtung Bremen um 16.12 Uhr hinter der Abfahrt Wildeshausen-Nord das Ende eines Staus übersehen hatte und mit seinem mit Maschinenteilen beladenen Sattelzug einen vorausfahrenden Milchpulver-Lkw in einen Lebensmitteltransporter schob (der ruhende Verkehr war eine Folge eines Unfalls im Raum Bremen gewesen). Der Fahrer des mittleren Sattelzuges (73, aus Zwickau) erlitt leichte Blessuren - und der des vorderen (25, aus Polen) einen Schock. Für die Bergungsarbeiten und das Ausleuchten und Sichern der Unfallstelle rückte die Feuerwehr Wildeshausen in etwa 25-köpfiger Stärke aus. Direkt nach dem Unfall veranlasste die Polizei eine Vollsperrung der A1 in Richtung Bremen, die, so hieß es, „nicht vor 22 Uhr aufgehoben wird“. Es kam zu einem Stau und auch zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 213. Der Blechschaden liege nicht „unter 150 000 Euro“, äußerte sich ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug waren vor Ort. Foto: Bohlken