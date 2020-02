5 000 Euro aus dem virtuellen „Bienenstock“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken . „Das süße Glück“ heißt ein Spiel, das Gregor Paschke aus Harpstedt am Sonntagabend einen 5 000-Euro-Gewinn in der Umweltlotterieshow „Bingo!“ im NDR-Fernsehen beschert hat – live vor großem TV-Publikum. Der Studiokandidat, der zuvor beim Quizzen seine Gegenspielerin besiegt hatte, musste im übertragenen Sinn in einen virtuellen Bienenstock greifen: Auf dem Monitor erschien ein Feld aus Bienenwaben. Segmente leuchteten abwechselnd in schneller Folge auf. Als Paschke den Buzzer betätigte, flog eine animierte Biene auf eine Wabe, die sich sodann „auf links“ drehte und 5 000 Euro anzeigte. Ein stolzer Gewinn, der allerdings um bis zu 12000 Euro höher hätte ausfallen können. Der Maximalgewinn lag greifbar nahe: Nur „ein Feld weiter“ befand sich die 17000-Euro-Wabe.

Im Studio in Hannover hatte der 41-jährige Paschke ein gutes Allgemeinwissen bewiesen. Einen Traumstart erwischte er aber nicht, denn zunächst verschaffte sich Gegenkandidatin Anna (ihr Nachname blieb unausgesprochen) aus Wustrow im Landkreis Lüchow-Dannenberg einen Vorsprung. Bei der Schätzfrage, wie viele Nistkästen die Jugend des Technischen Hilfswerkes Osnabrück mit „Bingo“-Unterstützung bauen und aufstellen werde, tippte sie auf 50 – und kam der richtigen Antwort (92) näher als der Harpstedter; Paschke hatte 250 geschätzt. „Gregor muss nun ein bisschen mehr fighten“, sagte Co-Moderatorin Jule Gölsdorf. Sie führte an der Seite von Michael Thürnau durch die Sendung.

Ehe der Harpstedter zum Angriff überging, stellte Gölsdorf beide Kandidaten ein wenig vor. Anna, so erfuhr das Publikum, produziert aus Fundstücken vom Strand, aus vermeintlichem Abfall, nachhaltige Objektkunst und hat den Job der Steuerfahnderin an den Nagel gehängt. Gregor Paschke, so klang an, habe einen großen – „vogelfreundlichen“ – Garten.

Seine Heizungsanlage wird klimafreundlicher

Die Frage, mit welcher giftigen Pflanze der Bärlauch häufig verwechselt werde, konnte den Harpstedter im weiteren Verlauf nicht aus dem Konzept bringen, zumal es nur zwei Antwortmöglichkeiten gab. Paschke schloss das Buschwindröschen aus und entschied sich für das Maiglöckchen. Damit lag er goldrichtig. Seine Gegenkandidatin patzte indes bei der Frage, ob Honigbienen „Pollenhöschen“ oder „Nektartäschchen“ tragen. Sie entschied sich für die Täschchen. „Wenn eine Honigbiene Blüten besucht, verfangen sich Pollen in ihrem Haarkleid. Bürstet die Biene das dann mit ihren Beinen, wandert der Blütenstaub in eine Art Körbchen, das die Imker Pollenhöschen nennen“, erklärte die Moderatorin. Wegen der falschen Antwort seiner Kontrahentin bekam Paschke einen Punkt gutgeschrieben. Plötzlich stand es 2:1 zu seinem Gunsten.

Mit der nächsten richtigen Antwort, wonach die britische Insel Jersey keinen Löwen, sondern eine Kuh als Geldschein-Wasserzeichen zeigt, glich Anna wieder aus. Die letzte Frage ging an Paschke, der diesmal zuerst „gebuzzert“ hatte. Der Harpstedter ließ sich nicht beirren und obsiegte mit der richtigen Antwort: Er ahnte, dass Haie bis zu 30 000 (nachwachsende) Zähne in ihrem Leben nutzen, Hunde aber nicht 30 000 Geschmacksknospen haben.

Seine unterlegene Kontrahentin ging nicht leer aus. Sie erhielt als Trostpreis einen 1 000-Shoppinggutschein für Schmuck.

Den 5 000-Euro-Gewinn, den Paschke in der „Das süße Glück“-Schlussrunde erspielte, hätte er noch einmal setzen und so vielleicht vergrößern, aber im ungünstigen Fall auch verkleinern können. Die Biene wäre dann abermals nach Buzzerbetätigung auf eine Wabe geflogen. „Bei einer Gewinnsumme von 4 000 Euro hätte ich das riskiert“, gab Paschke in einem Telefonat mit unserer Zeitung preis. Mit den 5 000 Euro sei er indes sehr zufrieden, zumal der Gewinn zur rechten Zeit komme: „Meine Frau und ich investieren nämlich in eine umweltfreundliche Heizungsanlage. Im Prinzip ist das ein kleines Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird und auch Strom produziert. Die CO2-Ersparnis soll bis zu 50 Prozent betragen.“

Die „Bingo!“-Macher wird so viel ökologisches Bewusstsein freuen, zumal die Lotterie bekanntlich selbst Umweltprojekte fördert. Gregor Paschke, von Beruf Landmaschinenmechaniker, unterstützt indes als Fördermitglied den Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Genau wie seine Frau Antje zählt er zu den eingefleischten „Bingo!“-Fans. Beide spielen mit je einem Abo-Los mit. Auf eine Mitwirkung als Studiokandidat schielt der Harpstedter schon länger. Nach der dritten Bewerbung hat’s – mit Losglück – nun geklappt.

Für die vorangegangene Übernachtung im Hotel, das Abendessen am Sonnabend und das Frühstück am Sonntag mussten die Paschkes nichts bezahlen. Die Kosten wurden komplett übernommen. „Bei den Mahlzeiten haben wir zusammen mit meiner Studio-Gegenkandidatin an einem Tisch gesessen und sind nett miteinander ins Gespräch gekommen“, schilderte Gregor Paschke. Auch die Betreuung durch die Leute vom Fernsehen bleibt ihm in guter Erinnerung.