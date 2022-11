40 Jahre „JuH“: Vom Modellversuch zum Erfolgsmodell

Von: Jürgen Bohlken

Jugendpflegerin der ersten Stunde in Harpstedt und das Gesicht der JuH schlechthin: Annelen Voß. Archivfoto: Backhaus © Backhaus

Harpstedt – Das 40-jährige Bestehen der Jugendpflege Harpstedt (JuH) soll nicht sang- und klanglos verpuffen. Am Donnerstag, 1. Dezember, findet der runde „Geburtstag“ eine gebührende Würdigung in der Delmeschule: Von 14 bis 17 Uhr lockt ein Tag der offenen Tür in den Räumen der JuH mit Kaffee und Kuchen, Aktionen und Rahmenprogramm.

Interessierte bekommen dann Gelegenheit, die Einrichtung mit Anbindung an die Oberschule, die sich aus einem Modellversuch heraus zu einem Erfolgsmodell mauserte, näher kennenzulernen.Die Geschichte der Jugendpflege soll nicht zu kurz kommen.

Wo bleiben sogenannte Schlüsselkinder nach dem Unterricht? Muss öffentliche Jugendarbeit nicht schon in den Vormittagsstunden beginnen? Diese Fragen steckten hinter dem vor vier Jahrzehnten vom Land Niedersachsen an sieben Standorten gestarteten Modellversuch „Schule/Jugendarbeit“. Die unterschiedlichen Modelle, die sich daraus entwickelten, trugen auf Dauer nicht – mit einer Ausnahme: In Harpstedt bewährte sich die räumliche und zeitliche Anbindung der Jugendpflege an die Haupt- und Realschule sowie die jetzige Oberschule.

Die am 1. Dezember 1982 aus der Taufe gehobene JuH, anfangs im Fahrschülerraum angesiedelt, hat ein Gesicht: Die Sozialpädagogin Annelen Voß aus Harpstedt arbeitet dort seit der ersten Stunde. Auch ihr Kollege Markus Pieper hat in der JuH seine Bestimmung gefunden. Der Soziologe steht Voß seit 2010 zur Seite. Die Zusammenarbeit der an fünf Tagen in der Woche von 11 bis 19 Uhr geöffneten Jugendpflege mit der Schule erfährt Wertschätzung. Kurze Wege und ein nicht minder kurzer Draht erleichtern die Einbeziehung der JuH in Problemlösungen genauso wie in Aktionen, AGs und Veranstaltungen.

„Happy Kids“ und Ferienspaß

Zur Ausstattung der Jugendpflege gehören Tischtennisplatte, Kickertische, Billard, Dart-Automat, Air-Hockey, Playstation und Gesellschaftsspiele. Wenn heutige Erwachsene von ihrer Zeit „bei Annelen“ erzählen, fällt ein Satz auffällig häufig: „Die Jugendpflege ist für mich mein zweites Zuhause gewesen.“ Oft genug vertraut das junge Klientel Annelen Voß und Markus Pieper in vertraulichen Gesprächen Probleme privater Natur an. Auch „Kummerkasten“ zu sein, gehört zum Alltag und Selbstverständnis der Jugendpfleger.

Die gesetzlichen Forderungen zur Jugendarbeit, die sich aus §11 des Sozialgesetzbuches (SGB) VIII ergeben, erfülle die Samtgemeinde Harpstedt durch das Angebot der JuH „sehr großzügig“, unterstreicht die Kommunalverwaltung. Sie macht das auch an der ungebrochen hohen Akzeptanz fest. Längst etabliert hat sich ein zusätzliches Betreuungsangebot nach der Schule für Grundschüler von berufstätigen Eltern bei den „Happy Kids“, das seit 2000 über die Jugendpflege organisiert wird. Für diese Altersgruppe bestehe, so die Samtgemeinde, ein immer größer werdender Betreuungsbedarf. „Die Kinder werden nach Schulschluss bis 16 Uhr von Annette Focke-Kalisch (seit 2000) und Monika Fromm (seit 2011) betreut. Dieses Angebot ist aber aus organisatorischen Gründen nicht offen, sondern nur mit Anmeldung nutzbar“, erläutert die Verwaltung im Amtshof.

Pandemie bremst „Tanzrausch“ aus

Zusätzlich bietet die Samtgemeinde seit einigen Jahren eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder mit dem Betreuungsteam der „Happy Kids“ an. Im Frühjahr, Sommer und Herbst organisiert die JuH in Kooperation mit örtlichen Vereinen, Samtgemeindejugendring sowie weiteren Gruppen und Personen Ferienspaßprogramme mit vielfältigen Aktionen, darunter Sportangebote und Tagesfahrten.

In all diesen Aspekten der Jugendarbeit zeigt sich, wie sinnvoll ihre Verzahnung mit allen Bereichen der Gesellschaft ist, in denen Jugendliche aktiv sind. So ist über den Modellversuch hinaus in 40 Jahren hier in der Samtgemeinde Harpstedt eine Arbeitspraxis entstanden, die sich heute als hochaktuell in den modernen Ansätzen der landesweiten Jugendarbeit wiederfindet und darüber hinaus bei der Zielgruppe sehr gut ankommt.

Eingebunden ist sie ebenso in die Organisation und Abwicklung der kreisweiten alkohol- und nikotinfreien Disco für Minderjährige. Trotz Wechsels der „Location“ von der Halle am Huder Bach in den Koems-Saal nach Harpstedt erfreute sich diese Veranstaltung großer Beliebtheit, bis der Ausbruch der Pandemie sie 2020 ausbremste und auf Eis legte. Die „Reanimation“ lässt noch auf sich warten.

Auch landkreisweite Jungen- und Mädchenprojekte organisiert die JuH mit. „In all diesen Aspekten der Jugendarbeit zeigt sich, wie sinnvoll ihre Verzahnung mit allen Bereichen der Gesellschaft ist, in denen Jugendliche aktiv sind. So ist über den Modellversuch hinaus in 40 Jahren hier in der Samtgemeinde Harpstedt eine Arbeitspraxis entstanden, die sich heute als hochaktuell in den modernen Ansätzen der landesweiten Jugendarbeit wiederfindet und darüber hinaus bei der Zielgruppe sehr gut ankommt. Die besonders für die Jugend extremen Belastungen der Pandemie ab Frühjahr 2020 konnten so für die Jugendlichen in Harpstedt vor Ort durch die JuH und ihr bedarfsorientiertes Konzept gut aufgefangen werden. Das Konzept der Jugendpflege hat sich in dieser Zeit bewährt und trägt damit auch für die Zukunft“, zieht Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel ein rundum positives Fazit.