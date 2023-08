40-Jährige aus Harpstedt trägt Fahrradhelm, der sie bei Unfall schützt: Mit Hubschrauber in die Klinik

Von: Dierk Rohdenburg

Wohl nur dank ihres Helms hat eine 40-jährige Radfahrerin aus Harpstedt schwerste Verletzungen bei einem Unfall vermeiden können.

Die Eine Radfahrerin wurde am Sonntag, 13. August, gegen 11:45 Uhr bei einem Unfall auf der Nordstraße in Harpstedt schwer verletzt. Die 40-jährige Frau aus Harpstedt befuhr mit ihrem Fahrrad die Nordstraße in Richtung Prinzhöfte. Auf Höhe der Straße „Auf dem Esch“ beabsichtigte ein 24-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Harpstedt die Radfahrerin zu überholen. Dabei kam es zu einer seitlichen Berührung, sodass die Radfahrerin die Kontrolle verlor und in den Seitengraben stürzte. Durch den Sturz wurde sie verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Radfahrerin trug einen Helm, der sie vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrte, heißt es von der Polizei.