29-Jährige fährt frontal gegen Baum: E-Call meldet den Unfall

Von: Dierk Rohdenburg

Nur noch Schrottwert hat der BMW nach dem Unfall. © Feuerwehr

Kirchseelte – Schwer verletzt wurde am Montag gegen 6.20 Uhr eine Autofahrerin in Kirchseelte (Samtgemeinde Harpstedt).

Wie die Polizei berichtet, befuhr die 29-jährige Frau aus Stuhr mit einem BMW die L338 von Dünsen in Richtung Kirchseelte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie mit ihrem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Die Frau wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Am Rettungseinsatz waren zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Groß Ippener beteiligt.

Wie der Pressesprecher der Samtgemeindefeuerwehr, Jannik Stiller, betonte hatte das E-Call-System im Auto den Notruf automatisch ausgelöst. Ein E-Call (Emergency Call) im Auto ist ein automatisches Notrufsystem, das bei einem Unfall den Standort des Unfallfahrzeugs an die Notrufzentrale übermittelt. Das System erkennt über Sensoren im Fahrzeug, ob es zu einem schweren Unfall gekommen ist.

Die Rettungskräfte seien deshalb schnell vor Ort gewesen, so Stiller, und hätten sich um die verletzte Person kümmern können. Zahlreiche Ersthelfer hätten zudem bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte damit begonnen, die verletzte Person aus dem Fahrzeug zu befreien und Erste Hilfe zu leisten. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, die die Umwelt gefährdeten, setzte die Feuerwehr Bindemittel ein. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Unfallort verlassen.

Nur wenige Stunden später, um 9.45 Uhr, löste in Dünsen in einer Lagerhalle eine automatische Brandmeldeanlage aus. Umgehend alarmierte die Leitstelle Oldenburg die Feuerwehr Harpstedt. Die Einsatzkräfte fuhren das Objekt an und kontrollierten den Bereich. Es konnten weder Feuer oder Rauch gefunden werden.