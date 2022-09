28-Jähriger flippt bei Festnahme in Harpstedt total aus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Fall wurde im Amtsgericht in Wildeshausen behandelt. © Archiv: Bor

Wildeshausen/Harpstedt – Denkbar knapp ist ein 28-jähriger Harpstedter vor dem Amtsgericht in Wildeshausen an einer mehrmonatigen Haftstrafe vorbeigeschrammt. Er hatte am 15. September 2021 im betrunkenen Zustand (1,61 Promille) zwei Polizisten angegriffen, sie vorsätzlich verletzt, beleidigt und bedroht.

Da er zudem schon mehrfach vorbestraft ist und in der Bewährungszeit weitere Taten verübt hat, blieb als Konsequenz prinzipiell nur das Gefängnis.

„Eine zweite Bewährung gibt es bei mir eigentlich nicht“, so die Richterin. Da der Angeklagte jedoch eigenen Angaben zufolge seit neun Monaten keinen Alkohol mehr anrührt, ein strukturiertes Familienleben führt und auf eine Festanstellung bei einem großen Bremer Arbeitgeber hoffen kann, wollte sie ihm die Zukunft nicht verbauen. „Wenn noch etwas passiert, gehen sie sicher in Haft“, kündigte sie an.

3.000 Euro für den Sozialfonds der Polizei

Unter dem Strich hat der 28-Jährige nun eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, zu verbüßen. Er muss 3.000 Euro an den Sozialfonds der Polizei zahlen und sich einer ambulanten Alkoholentzugstherapie unterziehen.

Der Mann nahm das Urteil im Gerichtssaal sichtlich erleichtert an. Die Staatsanwaltschaft prüft allerdings noch eine Revision, denn die Vertreterin der Anklagebehörde hatte eine achtmonatige Freiheitsstrafe ohne Bewährung beantragt.

Die Straftaten ereigneten sich in einer Garage in Dünsen. Laut Anklage war dort ein Streit zwischen dem 28-Jährigen, seinem Stiefvater und seinem Bruder eskaliert. Als die Polizei aus Wildeshausen und Syke dazukam, war es zunächst ruhig. Dann aber, so die Beamten, gab es in einem Teil der Garage eine Schlägerei. Die beiden Wildeshauser Polizisten wollten schlichtend eingreifen. Der 28-Jährige, der am Boden lag, rastete jedoch komplett aus. Er verdreht einem der Beamten den Daumen und trat sowie schlug nach dem anderen. Deshalb musste er mit Handschellen auf dem Boden fixiert und zum Polizeikommissariat nach Delmenhorst gebracht werden. Auf dem Weg dorthin bezeichnete der Angeklagte die Ordnungshüter unter anderem als „Hurensöhne“ und „Wichser“, drohte, deren Familien zu „ficken“ und ihnen den Kiefer zu brechen. Zudem behauptet er, Corona zu haben, und spuckte einem der Polizisten in den Nacken.

Angeklagter trinkt keinen Alkohol mehr

„So etwas habe ich vorher und nachher noch nie erlebt“, betonte einer der Polizeibeamten vor Gericht. Der Angeklagte hingegen behauptete, sich an kaum mehr etwas erinnern zu können. Er werde aggressiv, wenn er Alkohol trinke. „Ich bin dann ein anderer Mensch“, behauptete er und entschuldigte sich bei den Polizisten.

Mittlerweile, so der Angeklagte, habe er sein Leben geändert. Er trinke keinen Alkohol mehr und lebe wieder harmonisch bei seiner Mutter und dem Stiefvater.

Während die Staatsanwältin kein Geständnis gehört haben und keine günstige Zukunftsprognose stellen wollte, beantragte die Verteidigerin eine Bewährungsstrafe. Ihr Mandant habe sich, soweit er sich erinnern konnte, geständig eingelassen, betonte sie.

Das sah auch die Richterin weitgehend so. Der Angeklagte habe aber die Situation eskaliert und man könne von Glück reden, dass er die Polizisten nicht schwer verletzt habe, sagte sie. Auch die Vorstrafen wögen schwer.

Wegen der zunächst gut klingenden Zukunftsprognose stelle sie die Freiheitsstrafe ausnahmsweise noch mal unter Bewährung. Erschwerend wolle sie ihm aber einige Auflagen, beispielsweise die Zahlung an das Polizeisozialwerk, erteilen, damit er die Tragweite seiner Tat erkenne und spüre, erklärte sie.