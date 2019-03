25 000 Euro für Dachsanierung

Das Dach des alten Feuerwehrhauses in Beckeln ist sanierungsbedürftig. Foto: Bohlken

Die Gemeinde Beckeln bleibt schuldenfrei. Die einzige Investition im soeben verabschiedeten Haushaltsplan für 2019 sind 25 000 Euro für die Dachsanierung am alten Feuerwehrhaus.

VON JÜRGEN BOHLKEN

Beckeln – Die Nutzung des Gebäudes durch die Fußballer (Beckeln Fountains), die Jugendfeuerwehr sowie die Dorf- und Soldatenkameradschaft habe sich gut entwickelt, urteilte Ratsherr Günter Wöbse während der Sitzung im Gasthaus Beneking. Gleichwohl hoffte er, dass es mit einem Appell an die Nutzer vielleicht gelingt, über Spenden von Sponsoren die Investitionssumme noch ein wenig zu reduzieren.

Alles in allem kommt der Haushalt völlig unspektakulär daher. Recht deutlich machen sich aber die gestiegene Steuerkraft und die von der Samtgemeinde drastisch erhöhte Umlage bemerkbar. Insgesamt 261 500 Euro, 48 000 Euro mehr als im Vorjahr, fließen an den Landkreis. 114 800 Euro mehr als 2018, jetzt insgesamt 436 000 Euro, führt Beckeln an die Samtgemeinde Harpstedt ab. Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage schrumpft indes um 7 000 auf 20 000 Euro.

Zu den erwarteten Einnahmen: Konstant geblieben sind die Planzahlen für die Grundsteuer B (90 000 Euro), die Einkommensteueranteile (345 000) und die Hundesteuer (2 500). Bei der Grundsteuer A rechnet Beckeln mit 45 000 Euro (–10 000), bei der Gewerbesteuer mit 100 000 Euro (– 25 000) und bei den Umsatzsteueranteilen mit 15 000 Euro (+ 4000). Aus Konzessionsverträgen erwartet die Gemeinde nur noch 25 000 Euro; das sind 3 000 Euro weniger als 2018.

Trotz eines rechnerischen Defizits in Höhe von 298 700 Euro im Ergebnisetat gilt der Haushalt als ausgeglichen, zumal sich das „Minus“ aus Überschussrücklagen kompensieren lässt. Für die anteilige Mitfinanzierung des Radweglückenschlusses entlang der L 341 zwischen Beckeln und Köbbinghausen hatte die Gemeinde bereits einen Zuschuss in den Haushalt für 2018 eingestellt. Auf diese Mittel kann sie bis einschließlich 2020 zurückgreifen. Bürgermeister Heiner Thöle hat mündlich mitgeteilt bekommen, dass die Maßnahme wahrscheinlich erst im kommenden Jahr umgesetzt wird.

In seinem Bericht erwähnte er die Absicht, den Bebauungsplan Beckeln-Ort zu überarbeiten. Die Landwirtschaftskammer sei bereits mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt worden. Das soll Aufschluss darüber geben, wo noch was an Bebauung möglich wäre.