Reitclub „Sport“ Harpstedt lädt zum Maiturnier ein: 25 Wettbewerbe an zwei Tagen

Auf zwei Dressurplätzen und einem Springplatz sind am Wochenende die Reiter aus der Region in Groß Köhren am Start. © Luisa Mahlstedt

Groß Köhren – Der kleine Ort Groß Köhren ist am Wochenende fest in Nachwuchsreiterhand. Denn der Reitclub „Sport“ Harpstedt richtet am 13. und 14. Mai sein traditionelles Turnier aus.

Auf insgesamt drei Plätzen gehen Spring- und Dressurreiter an den Start – und erstmals sogar Läufer.

Den Auftakt machen am Samstag um 8 Uhr die Teilnehmer der Reiterwettbewerbe „Schritt-Trab-Galopp“. „Sie sind für viele der Turniereinstieg. Es wird in Abteilungen geritten, die Pferde und Ponys dürfen mit Hilfszügeln ausgebunden werden“, teilt der Reitclub mit. Im Laufe des Vormittags sind zudem noch ein Dressurreiterwettbewerb, ein Dressurwettbewerb der Klasse E (Einsteiger) sowie eine Dressurreiterprüfung der Klasse A (Anfänger) geplant. Mittags starten die Dressurprüfungen der Klasse A* und Klasse L* (Leicht) Trense.

Auf dem Springplatz geht es unterdessen um 9.30 Uhr mit einem „E-Stilspringen ohne erlaubte Zeit“ los. Es folgt ein „Springen mit steigenden Anforderungen“. „Hier steigen die Anforderungen im Laufe des Parcours vom E- zum A*-Niveau“, erklärt der Verein. Gegen Mittag stehen eine Springprüfung der Klasse A* und anschließend ein „Zwei-Phasen-Springen A**“ auf dem Programm. Dabei bestehe der Parcours aus zwei Abschnitten: Der Erste müsse fehlerfrei überwunden werden, damit man in den zweiten Abschnitt, bei dem es um Schnelligkeit geht, weiterreiten darf.

Neuer Wettbewerb „Jump and Run“

Ebenfalls spannend werde es ab 13.30 Uhr auf dem Springplatz, wenn die Prüfung „Jump and Run“ startet. Dieser Wettbewerb findet erstmals auf dem Harpstedter Maiturnier statt. „Es wird ein identischer Parcours zuerst von einem Reiter mit Pferd überwunden und dann von einem Läufer. Eine tolle Gelegenheit für Freunde und/oder Nichtreiter am Turnier teilzunehmen. Die gemeinsame Zeit zählt für die Wertung, das schnellste Team gewinnt“, heißt es in der Ankündigung.

Sonntags geht es um 8.30 Uhr mit einer Dressurprüfung der Klasse L* Trense auf dem zweiten Dressurviereck los. Wenig später startet auf Dressurviereck eins eine Reitpferdeprüfung für junge Dressurpferde und ihre Ausbilder. Es folgen die Dressurpferdeprüfung Klasse A, die Dressurprüfungen Klasse L* Kandare und Klasse M* (Mittel). Gegen 11.45 Uhr beginnt zudem der Führzügelwettbewerb, bei dem die Pferde und Ponys von einem Begleiter geführt werden. Es schließt sich die Dressurprüfung Klasse A** an.

Letzte Prüfung beginnt um 15 Uhr

Mit den Springpferdeprüfungen der Klasse A* und A** startet am Sonntag ab 8.20 Uhr das Geschehen auf dem Springplatz. Um 11.15 Uhr geht der Springreiterwettbewerb los. Anschließend sind ein „E-Stilspringen ohne erlaubte Zeit“, ein Standard-Springwettbewerb sowie eine Stilspringprüfung der Klasse A* geplant. Die letzte Prüfung des Turniertags, das Mannschaftsspringen, beginnt um 15 Uhr. „Die Springprüfungen der Klassen L und M finden in diesem Jahr leider nicht statt, weil dafür zu wenig Nennungen eingingen“, bedauert der Verein, der dennoch spannende Wettbewerbe für Reiter und Zuschauer verspricht. Diese können sich an beiden Tagen übrigens mit belegten Brötchen, Getränken und Kuchen stärken.