24-Jähriger ohne Führerschein überschlägt sich mehrfach mit Auto

Polizei im Einsatz: Am Wochenende gab es in der Region viel zu tun. © dpa

Landkreis – Unglaublicher Leichtsinn gepaart mit Riesen-Glück: Ein 24-Jähriger aus Stuhr ist am Samstag gegen 18.25 Uhr auf der Bürsteler Straße in Kirchseelte (Samtgemeinde Harpstedt) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Der Mann war mit einem Ford Fiesta in Richtung Bürstel unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach einem Lenkmanöver nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Wagen entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechenden Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallfahrer flüchtet in Wildeshausen

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Radfahrerin ist es bereits am Donnerstag gegen 16.55 Uhr auf der Bargloyer Straße in Wildeshausen gekommen.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, befuhr eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus Wildeshausen die Bargloyer Straße in Richtung Innenstadt, als ihr auf Höhe der Fahrbahnverengung bei der Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße ein Auto entgegenkam.

Die Fahrradfahrerin wich noch in den Einmündungsbereich der Bürgermeister-Müller-Bargloy-Straße aus, wurde aber trotzdem vom Auto erfasst und stürzte. Der Wagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu melden.

Unter Drogen auf dem E-Scooter

Am Sonntag wurde gegen 1.10 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Händelstraße in Ahlhorn ein 26-jähriger Ahlhorner auf seinem E-Scooter angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.