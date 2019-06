22-Jähriger betrunken

Mit Auto gegen Baum gefahren

Harpstedt – Aufmerksame Zeugen haben am Montag für die schnelle Aufklärung eines Verkehrsunfalls in Harpstedt gesorgt. Zunächst wurde gegen 21.30 Uhr über den Notruf der Polizei ein Auto gemeldet, dessen Fahrer deutlich zu schnell durch den Ort fuhr. Wenig später entdeckten Zeugen einen beschädigten Baum und Fahrzeugteile auf der Simmerhauser Straße. Weil sich die Zeugen das Kennzeichen des Autos gemerkt hatten, konnte die Polizei den 22-jährigen Fahrer aus Harpstedt nach eigenen Angaben schnell antreffen. Er stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Zudem wurden erhebliche Schäden an der Beifahrerseite seines Autos festgestellt. Die an der Simmerhauser Straße gefundenen Fahrzeugteile passten zu dem beschädigten Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden.