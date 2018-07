1968: Tennis wird in Harpstedt salonfähig

Der TCH etablierte den Tennissport in Harpstedt. Einige Jahrzehnte hat dieses Schwarz-Weiß-Foto auf dem Buckel. - Foto: Verein

Harpstedt - Wenn der Tennisclub Harpstedt (TCH) am Sonnabend, 4., und Sonntag, 5. August, auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblickt, dann wird der „Weiße Sport“, der Anlass der Vereinsgründung von 1968, nicht zu kurz kommen (siehe Überblick am Ende des Textes).

Doch ein solches Jubiläum steht eben auch im Zeichen der Historie. Die lässt sich entweder langweilig oder aber spannend aufbereiten. Der TCH huldigt der Vergangenheit mal auf eine etwas andere Art und Weise: „Oldschool Tennis“ heißt eine Fotoaktion, die am 4. August nach einem Show-Tennisspiel startet. Wer möchte, kann sich dabei beispielsweise im langen weißen Damenrock oder mit einem Schläger von anno dazumal ablichten lassen. Die so entstehenden Fotos dürften später, beim Betrachten am PC, für einige Erheiterung sorgten. Es ist übrigens nicht unbedingt nötig, die alten Tennisklamotten anzuziehen. „Sie einfach vor den Körper zu halten, geht auch“, sagt Heimke zur Kammer vom TCH.

Seine Gründungsversammlung erlebte der Tennisclub Harpstedt am 12. September 1968 im damaligen „Hotel Stadt Bremen“. Helmut Friedrich, Uwe Beckmann und Fred Bädeker galten als die Initiatoren und Triebfedern des Vereins, dem auf Anhieb 80 Interessierte beitraten.

Die Gastronomenfamilie Grohe ermöglichte den Bau zweier Tennisplätze beim Hotel „Zur Wasserburg“. Die Einweihung erfolgte mit einem Mittsommerfest am 20. Juni 1970.

Ein Jahrzehnt nach der Gründung verlegte der TCH im Zuge des Baus von vier neuen Plätzen seinen sportlichen Mittelpunkt in die Nähe des Rosenfreibades. Auch ein Clubhaus entstand. Die Zahl der Plätze wuchs weiter – zunächst auf sechs, dann auf acht; inzwischen sind zwei wieder zurückgebaut worden. Der „Boris-und-Steffi-Boom“ bescherte dem Club viel Zulauf: Die Mitgliederzahl lag 2001/2002 über der 250-Marke. Doch dann ging die Popularität des „Weißen Sports“ zurück. Heute halten 100 – fast durchweg aktive – Mitglieder dem Verein die Treue. Aber wer weiß? Vielleicht erfährt Tennis ja nach dem Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber einen erneuten Aufschwung. - eb/boh

Das Programm

• Sonnabend, 4. August:

14 Uhr: Eröffnung der 50-Jahr-Feier durch Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse und den TCH-Chef Mathias Maurer. 15.30 Uhr: Show-Tennisspiel mit Jens Kirchheck, Trainer in Syke.

17 Uhr: Party mit Grillbuffet (Anmeldungen dafür an Dagmar Baumgarten, Tel.: 04244/8462, E-Mail: baumgartendagmar@ googlemail.com).

• Sonntag, 5. August:

11 Uhr: Vereinsübergreifendes Mixed-Doppel (Anmeldungen: heimke.zkammer@icloud.com).