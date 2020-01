1 321,45 Euro für Kinder in Not

Harpstedt - Das ökumenische Dreikönigssingen in Harpstedt ist am Sonntag ein voller Erfolg gewesen: Mehrere Gruppen aus Mädchen und Jungen besuchten 72 Familien, hinterließen an deren Häusern den Segensspruch und nahmen stolze 1 321,45 Euro an Spenden für Kinder in Not ein. Das Geld ist diesmal schwerpunktmäßig für den Libanon bestimmt. Dazu passt das Motto des Dreikönigssingens: „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Ein Team um Alexandra Meyer hatte die Vorbereitungen getroffen. Die Sternsinger seien freundlich empfangen worden, hieß es. Foto: Monika Schäfers