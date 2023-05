125-jähriges Bestehen des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt: Große Feier, viele Gäste, beste Stimmung

Das neue Königshaus: Regent Michael Hacke (2.v.l.) mit seiner Königin Kristin Strenger und Vizekönig Henry Busch. Vorsitzender Stefan Baumgarten (r.) gratulierte. © wz

Horstedt – Die drei tollen Tage zum 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt sind schon wieder vorbei, aber sie werden allen als Festtage der Hochstimmung in Erinnerung bleiben. Schon am Himmelfahrtstag brachten die Harpstedter Prager mit ihren Gästen, der Musikkapelle Buchenberg aus dem Allgäu, die Feier so richtig in Fahrt. Am Freitag folgte das eigentliche Schützenfest.

Dazu galt es natürlich, einen Jubiläumskönig zu ermitteln. Gleich mit dem ersten Schuss machte der zweite Vereinsvorsitzende Michael Hacke alles klar und wurde König. Es gab um den Jubiläumskönig kein Umschießen. Das war nur zur Ermittlung des Vizekönigs notwendig, wie der Vorsitzende Stefan Baumgarten bei der Proklamation am Freitagabend im Saal des nach drei Jahren in viel Eigenarbeit grundsanierten Schützensaals betonte. Am Ende konnte sich Henry Busch als Vizekönig feiern lassen.

Der Hauptfesttag sollte aber der Samstag werden. Im eigens aufgebauten, großen Festzelt ging es hoch her, als die Gastvereine einmarschierten und ihre Fahnen vor der Bühne platzierten. Dazu gehörte dann später noch die traditionelle Fahnenweihe. Aber auch die Prager und die Kapelle aus Buchenberg spielten noch einmal auf. Auch hatten die Allgäuer einen Marillenschnaps in einem Holzfass mit dabei. Derart in Laune gebracht, war die Geräuschkulisse der Feiernden riesig groß geworden. Baumgarten hatte es trotz eines Mikrofons schwer, sich Gehör zu verschaffen.

Marillenschnaps aus Bayern für Harpstedts Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel und die stellvertretende Landrätin Christel Zießler. © wz

„Auch wenn es jetzt vielleicht nicht alle hören: Ich bin froh, dass alles so gut geklappt hat. Vom Wetter und auch vom Ablauf. Wir sind jetzt sogar noch ein Stück vor der Zeit. Das will was heißen.“ Dazu dankte Baumgarten besonders den vielen freiwilligen Helfern sowie den Sponsoren. Die hatten das Fest in diesem Umfang erst möglich gemacht. Zudem wies er auf die Fotoausstellung im Saal hin. „Auf eine Chronik haben wir verzichtete, dafür aber unzählige Fotos ausgestellt. Die erzählen manchmal mehr als ein Buch.“ Der Vorsitzende bedankte sich bei der Gemeinde Prinzhöfte für den rechtzeitigen Abschluss der Bauarbeiten. Somit konnte dort die Proklamation des neuen Königshauses erfolgen. Neben dem neuen Schützenkönigshaus waren hier Kinderkönigin Leonie Hacke und Vize-Kinderkönigin Sina Brinkmann gefeiert worden. Den Jugendpokal gewann Esther Stöver, den Majestätenpokal Hans Heinrich Stöver.

In ihrer Festansprache würdigte die stellvertretende Landrätin Christel Zießler die Vereinsgeschichte der Schützen: 125 Jahre seien weitaus mehr als ein Menschenleben und damit ein langer Zeitraum, in dem viel passiert sei. „Umso schöner ist es, dass heute dieses fantastische Jubiläum gefeiert werden kann, das einen jungen und dynamischen Verein zeigt.“

Fahnenbänder gab es für teilnehmenden Gast-Vereine beim umjubelten Jubiläumsschützenfest in Horstedt. © wz

Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel betonte die lange Tradition, fasste sich dann aber doch kürzer als angedacht. Zu groß war die Geräuschkulisse. Auch wenn das 125-Jährige etwas im Schatten des renovierten Schützensaals stehe, der nun für Generationen die Gemeinde bereichere, sei es dennoch eine grandiose Feier, betonte er. Schließlich meldete sich auch Prinzhöftes Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl zu Wort. Er bewunderte den großen Zuspruch aus der Bevölkerung und dass der neue Festsaal rechtzeitig fertig geworden sei. Die Übergabe der Fahnenbänder bildete den letzten offiziellen Programmpunkt. Abends sorgte die Band „Certain Soul“ für Superstimmung bis in die Nacht.