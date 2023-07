Albertushof in Groß Ippener feiert seine Fahrradhelden

Von: Jürgen Bohlken

Frank Mertel mit der Ehrenurkunde für seine Radelleistung. © Marvin Volkmann

Groß Ippener – Albertushof-Mitarbeiter Frank Mertel und sein Kumpel Valentin Kluge mussten tatsächlich noch ein Restpensum abstrampeln, bevor sie am Sonntagmittag in Groß Ippener eintrudelten. Derweil füllte sich der „Spendenradtourtopf“ weiter. Zwischen 6. 000 und 7.000 Euro lagen schon zu Beginn des Tags der offenen Tür anlässlich des 111-jährigen Albertushof-Bestehens drin.

„Wie viel Geld am Ende zusammengekommen ist, wissen wir erst, wenn wir nachgezählt haben. Dazu sind wir aber noch nicht gekommen“, sagte am Montag der stellvertretende Einrichtungsleiter Christof Naber auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Titanic liegt auf dem Meeresgrund. Dem Albertushof geht es gut.

Auf jeden Fall dürfte die Summe gereicht haben, um das erste von drei Therapiefahrrädern anzuschaffen, die auf dem „Wunschzettel“ der Behinderteneinrichtung stehen. Von daher darf Mertels und Kluges in München gestartete Spendenradtour getrost als voller Erfolg gewertet werden. Die 777 Kilometer, aufgesplittet in sieben 111-Kilometer-Etappen, steckten ihnen schon noch in den Knochen, als der Albertushof sie am Sonntagmittag euphorisch empfing. Mit Sekt- und Bierdusche, Konfettiregen und einer Verleihung von Ehrenurkunden feierten Bewohner und Mitarbeitende ihre Fahrradhelden.

Als Bremer Stadtmusikanten hießen Bewohner des Albertushofes die Besucher im Rahmen einer kleinen Aufführung auf dem Anwesen in Groß Ippener willkommen. © Bohlken

„Die 111 ist eine lustige Zahl. Und lustig wird es heute auch werden“, versprach Einrichtungsleiterin Susanne Jaekel in ihrer Begrüßungsrede. Sie spielte auf 1912 an, das Jahr der Gründung der Behinderteneinrichtung durch Adalbert Wintermann, in dem sich auch die wohl bekannteste Katastrophe der Schifffahrtsgeschichte ereignet hatte: „Die Titanic liegt auf dem Meeresgrund. Dem Albertushof geht es gut“, bekräftigte Jaekel. Sie richtete den Blick zugleich in Gegenwart und Zukunft: „Wir wollen am Brendelweg in Delmenhorst zwei Häuser bauen und dort auch ambulantes Wohnen anbieten.“

Tanzparty findet ein sehr spätes Ende

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Albertushofes hätten das Feiern zuletzt kaum mehr erwarten können: „Deswegen fangen wir schon ein bisschen früher als geplant an, noch vor 11 Uhr“, erläuterte die Einrichtungsleiterin.

Teil eins des Schnapszahlgeburtstages war am Freitag vorausgegangen: Eine Tanzparty im Festzelt mit der Band „Happy End“ fand ein spätes Ende. „Da ging die Luzie ab. Bis nach Mitternacht haben wir getanzt. Es war wunderbar“, sagte Jaekel.

Einen besinnlichen Auftakt nahm derweil Teil zwei des „Jubiläums“: Zwischen 100 und 150 Besucher feierten am Sonntagmorgen mit Pastoralreferentin Marianne Etrich von der Gemeinde St. Marien Delmenhorst einen Freiluftgottesdienst. Zum musikalischen Gelingen trug Ilka Major, Organistin der Christusgemeinde Harpstedt, auf dem E-Piano bei.

Viele Blicke zogen die teils an der Leine übers Gelände geführten Schafe am Tag der offenen Tür auf sich. © Bohlken

In den Reigen der Begrüßungsredner reihte sich sodann Jens Brügmann ein, der Vorsitzende der Bewohnervertretung. Er sei ja mittlerweile richtig berühmt, erwähnte Jaekel, habe er doch in einem Fachausschuss der Stadt Delmenhorst wie ein Löwe dafür gekämpft, „dass hoffentlich bald wieder Busse vor dem Albertushof und dem benachbarten Seniorenheim Hildegardstift halten“.

„Es gibt hier natürlich auch einiges zu mampfen“, sagte Brügmann in erfrischender Direktheit, als er ankündigte, was da kommen sollte. Nur Minuten später bildete sich vor dem Fischwagen eine erste Menschentraube.

Überaus motiviert hatten Frank Mertel (l.) und Valentin Kluge ihre „Spendenradtour“ anlässlich des 111. Albertushof-Geburtstages in München gestartet. © Albertushof-Homepage

Über Streicheleinheiten freuten sich derweil Shropshire-Schafe, die zum „tierischen Inventar“ des Albertushofes gehören und – teils an Leinen geführt – übers Gelände schlenderten. Die erste Darbietung übernahmen Bewohner. Sie begleiteten mit Tiermasken zu verlesenem Text das Grimmsche Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“.

Die „Hasport-Shantys The Sailors“ freuten sich indes auf zwei halbstündige Auftritte in etwa 25-köpfiger Besetzung. Bei ihnen singen auch drei Frauen mit. „Wir bemühen uns darum, dass es noch mehr werden“, verlautete aus dem Shanty-Chor.

„Supergute“ Resonanz

Die Lage des Wohnheims für (aktuell 75) Menschen mit geistiger Behinderung inklusive Tagesförderstätte vor den Toren Delmenhorsts, aber doch so gerade noch in der Samtgemeinde Harpstedt, spiegelte sich in der Schar der Mitwirkenden. Das Programm rückte obendrein die Teilhabe als Kernbestandteil der Arbeit auf dem Albertushof in den Mittelpunkt.

Zu denen, die etwas darboten, zählten Einradsportlerinnen des Unicycle-Teams Harpstedt und der inklusive Harpstedter Chor „Töne so anders“ genauso wie die „Delme Square Dancer“ und die Delmenhorster Pop-/Rockband „KerschenStone“. Dazu gesellten sich die „Cadillac Steelband“ aus Oldenburg sowie ein Luftballonkünstler aus Bremen, der auch mit Klamauk und Zauberei zu gefallen wusste.

„Der Tag der offenen Tür mit Tombola ist supergut angenommen worden. Wir haben bestimmt 1 .000 Besucher hier gehabt“, zog Christof Naber ein rundum positives Fazit. Im Verlauf zweier geführter Rundgänge hätten jeweils etwa 50 Interessierte Einblicke in Wohngemeinschaften, Tagesförderung, Garten und weitere Bereiche gewonnen.

Alle Tombolalose fanden Abnehmer. 1. 000 Preise, durch die Bank gesponsert, wurden ausgeschüttet. Zu den Hauptgewinnen gehörte ein LED-Fernseher. Der sei an ein Mitglied des Chors „Töne so anders“ gegangen, verriet Christof Naber.