1 000-Euro-Gewinn geht nach Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Filialleiterin Christina Emmerich und Kundenberater Deniz Avci (r.) gratulierten Marcel Offenbroich zu seinem Gewinn im Rahmen der Lotterie „Sparen + Gewinnen“. © LzO

Harpstedt – Eine erfreuliche Botschaft hat kürzlich Deniz Avci, Kundenberater bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), einem Sparkassenkunden aus Harpstedt überbringen können: Marcel Offenbroich kam in den Genuss eines Geldgewinns in Höhe von 1 000 Euro. „Dafür finde ich ganz sicher Verwendung“, sagte der 33-Jährige. Den unverhofften Geldsegen verdankt er seiner Teilnahme am Lotteriespiel „Sparen + Gewinnen“.

„Monat für Monat werden dabei über 240.000 Lose gespielt und mehr als 9.000 Gewinne ausgeschüttet. Bei den Monatsauslosungen können bereits bis zu 50.000 Euro gewonnen werden. Hinzu kommen dreimal jährlich attraktive Sonderpreisverlosungen. Dabei haben Lossparerinnen und -sparer dann die Chance, Sachpreise zu gewinnen, deren Gesamtvolumen sich auf 750.000 Euro beläuft“, erläutert Christina Emmerich, Leiterin der LzO-Filiale Harpstedt.

„Wir freuen uns mit dem Gewinner. Sein Beispiel zeigt, dass man mit etwas Glück Erfolg beim ,Sparen + Gewinnen’ haben und gleichzeitig etwas Gutes bewirken kann“, fügt sie hinzu. Denn aus den Erlösen dieser LzO-Lotterie, den Zweckerträgen, kämen jährlich insgesamt rund 400.000 Euro „sozialen, kulturellen, sportlichen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Vereinen“ in der Region zugute.