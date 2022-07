250.000 Euro Schaden: 130 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen – Bagger im Einsatz

Von: Felix Busjaeger

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. In Niedersachsen brannte am Samstagabend ein Wohnhaus nieder. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Knapp 130 Feuerwehrleute mussten am Samstagabend im Landkreis Oldenburg einen Wohnungsbrand in Harpstedt bekämpfen. Verletzt wurde in Harpstedt niemand.

Harpstedt – Ein schwerer Brand hat am Samstagabend die Feuerwehrleute im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen gefordert. Knapp 130 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Wie aus Informationen der Polizei hervorgeht, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Allerdings wird der Schaden derzeit auf knapp 250.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand war das Haus derart beschädigt worden, dass es als einsturzgefährdet eingestuft wurde.

Wohnhaus brennt in Harpstedt – Gebäude nach Feuer einsturzgefährdet

Laut Polizei ging der Notruf gegen 18:15 Uhr bei den Rettungskräften ein. Demnach stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits der komplette Dachstuhl des Gebäudes an der Freistraße in Harpstedt in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude wurde durch die Feuerwehr verhindert.

Wie es weiter heißt, wurden Teile des Gebäudes von einem Bagger eingerissen, um effektiver die Flammen bekämpfen zu können. Am Samstagabend wurden Anwohner wegen der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung von der Polizei aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde bei dem Wohnungsbrand in Harpstedt niemand.

Feuer wütet in Harpstedt: weitere Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen

