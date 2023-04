BMW-Fahrer soll bewusst einen E-Roller-Fahrer angefahren haben: Polizei sucht Zeugen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Delmenhorst – In Delmenhorst hat es am Donnerstag gegen 15.08 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Allee einen schweren Unfall mit einem lebensgefährlich Verletzten gegeben. Wie die Polizei und Agenturen berichten, soll ein Autofahrer dabei einen Mann bewusst überfahren haben.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich um einen weißen BMW, der gezielt auf den E-Roller-Fahrer zufuhr, der auf einem Fußweg in Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach der Kollision soll das Opfer laut Angaben der Agentur Nonstop-News fast 300 Meter mitgeschleift worden sein.

Mit diesem weißen BMW wurde der schwere Unfall in Delmenhorst verursacht. © Nonstop-News

Nach ersten Angaben der Augenzeugen ist der Autofahrer nach dem Unfall in stadtauswärtiger Richtung geflüchtet. Das mit zwei Männern besetzte Fahrzeug wurde jedoch im Bereich der Berliner Straße von der Polizei gestellt, beide Insassen wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um einen 26- und einen 34-jährigen Delmenhorster.

Der Roller des Unfallopfers in Delmenhorst. © Nonstop-News

Das 29-jährige Opfer, ein Mann aus Delmenhorst, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass Täter und Opfer sich kennen. Aussagen von Augenzeugen und auch die Spurenlage deuteten auf eine vorsätzlich begangene Tat hin

In Bezug zum gemeldeten Verkehrsunfall sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Die Friedrich-Ebert-Allee war zum Zeitpunkt des Vorfalls stark frequentiert. Zeugen, die Angaben zum Hergang, dem Auto oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04221/15590 bei den Ermittlern in Delmenhorst zu melden.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst:

Ein Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Er entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Zur Unfallzeit befuhr ein 63-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen die Wiesenstraße. Im Einmündungsbereich zur Syker Straße stoppte er sein Auto. Ein auf der falschen Seite fahrender Radfahrer stieß mit dem stehenden Wagen zusammen und kam zu Fall. Dabei erlitt er Verletzungen an der Hand. Nach einem kurzen Wortgefecht mit dem 63-Jährigen fuhr der Radfahrer in Richtung Innenstadt davon. Der 63-Jährige suchte anschließend die Polizei auf. Bei der Dokumentation wurde festgestellt, dass am Auto Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstanden waren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.