Zwei Hektar Getreidefeld in Flammen: Wohnhaus in Gefahr

Von: Dierk Rohdenburg

Zwei Hektar Getreidefeld brannten in Ahlhorn. © Nonstop-News

Ahlhorn – Am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr brach in Ahlhorn in der Gemeinde Großkneten ein Feuer auf einem Getreidefeld aus, das durch eine Erntemaschine ausgelöst wurde.

Bereits auf dem Weg zum Einsatzort konnte die Feuerwehr eine starke Rauchsäule erkennen und alarmierte zusätzlich die Feuerwehr Emstek. Ursache des Feuers war eine Erntemaschine, die während des Strohpressens in Brand geriet. Aufgrund der Trockenheit und des Windes breiteten sich die Flammen auf der zwei Hektar Fläche schnell aus.

Die Situation wurde noch bedrohlicher, als das Feuer sich einem angrenzenden Wohnhaus näherte. Jedoch gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern und somit größeren Schaden abzuwenden. Angesichts der aktuellen Wetterlage mit Hitze und Trockenheit ist die Feuerwehr nun täglich im Einsatz, um weitere Brände zu verhindern.