„Wir wollen alle Jugendlichen erreichen“

Gemeinde Großenkneten und Kreissportbund stellen Vereinssprechstunde im Ahlhorn vor

+ „Wo klemmt’s denn?“, will Stephan Korte (Mitte) wissen. Er ist der Ansprechpartner des neuen Angebots für sportinteressierte Jugendliche und stellte das Programm in Ahlhorn zusammen mit (v.l.) Ralf Martens, Mareike Appel, Ann-Christin Gericks, Klaus Bigalke und Alexander Lohrey vor. FOTO: Hühne

Ahlhorn – Junge Menschen finden immer seltener den Weg in die Vereine und für diese wird es schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen. Am Montag stellten die Beteiligten des neuen Angebots für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Großenkneten in Kooperation mit dem Kreissportbund im Landkreis Oldenburg die Vereinssprechstunde vor. Laut Mitteilung während des Pressetermins soll die Sprechstunde als Schnittstelle zwischen den ortsansässigen Vereinen, Familien sowie öffentlichen Einrichtungen und Institutionen dienen.