Wilde Restmülldeponie in Großenkneten entdeckt

Die wilde Müllkippe hat die Polizei entdeckt. © Polizei

Lacke, Öle und Kinderspielzeug und Haushaltsmüll haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Donnerstag in Großenkneten illegal entsorgt.

Die Polizei nahm die Müllablagerung am Donnerstag gegen 6 Uhr an der Buchenallee in Großenkneten auf.

Der bislang unbekannte Verursacher entsorgte in der Zeit von Mittwoch, 12. Juli, 8 Uhr, bis zum Feststellungszeitpunkt der Polizei eine große Sammlung an Sperr-, Rest- und Sondermüll auf Höhe der Straße „Hellbusch“ auf einer Zuwegung zu einem Acker. Neben einem Dreirad, einem Kinder-Rutscheauto, Bekleidung, Möbelstücken, einer Gartenbox, einem Einkaufswagen eines Supermarktes und Schläuchen befanden sich jedoch auch teilweise volle Dosen mit Lacken, Reinigern und Ölen in dem Müll. Gegen die bislang unbekannte Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zu der Ablagerung oder einem gerade geräumten Grundstück mit solchen Abfällen geben kann, sollte sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung setzen.

Weitere Polizeimeldung aus Großenkneten:

Am Mittwoch, 12. Juli, kam es gegen 17:35 Uhr auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn und Großenkneten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Kraftfahrer aus Baden-Württemberg kam mit seinem Lastzug in einem Baustellenbereich infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge mit den Außenschutzplanken zusammen. Der Kraftfahrer blieb dabei unverletzt.

Auf 50 Metern das Erdreich an der Autobahn aufgewühlt

Durch den Unfall wurde die Fahrbahn auf einer Streckenlänge von etwa 50 Metern durch aufgewühltes Erdreich verunreinigt und die Außenschutzplanken beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.