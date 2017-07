Auf dem Biohof Bakenhus: Wenn „Frieda“ freudig quiekt

170 Kinder bei Ferienpassaktion

+ © OOWV Die Kinder fütterten die Rinder auf dem Bauernhof und lernten, wie wichtig Wasser ist. © OOWV

Großenkneten - 170 Mädchen und Jungen aus der Region haben diese Woche in mehreren Gruppen an einer Ferienpassaktion des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) auf dem Biohof Bakenhus in der Gemeinde Großenkneten teilgenommen. Die Kinder verbrachten die Zeit unter anderem bei Spiel- und Bastelspaß mit Wasser, Heu und Stroh, teilte der OOWV nun mit.