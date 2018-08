Warnung vor „Identitären“ in Ahlhorn

Ahlhorn - Die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Großenkneten, Ann-Christin Gericks, schlägt Alarm: An verschiedenen Stellen in Ahlhorn sind Sticker der sogenannten Identitären Bewegung entdeckt worden. „Die Bewegung mit französischen Wurzeln steht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Sie möchte durch das Internet vor allem Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen, um diese durch die Darstellung verschiedener Bedrohungsszenarien zu mobilisieren und zu radikalisieren“, erläutert sie die Bedeutung der Funde. Auffällig sei, dass die Aufkleber vor allem in Schulnähe, auf Straßenschildern und Laternenpfosten gefunden wurden. Insgesamt 30 davon haben die Mitarbeiter des Bauhofes in der vergangenen Woche in Ahlhorn entfernt.

Die ersten Exemplare waren vor drei Wochen entdeckt worden, berichtet Gericks weiter. Auf den Stickern ist zumeist das Logo der Gruppierung (das griechische Buchstabe Lambda im Kreis in gelber Farbe auf schwarzem Untergrund) sowie der Slogan „Unser Land – unsere Werte“ zu sehen. Es kommen aber auch andere Motive und Slogans vor. Die Identitäre Bewegung geht von einer geschlossenen europäischen Kultur aus, welche angeblich durch „die ungebremste Masseneinwanderung und die daraus resultierende Islamisierung“ von einem „Großen Austausch“ bedroht werde, erklärt Gericks.

Die Gemeinde will die Umtriebe der Bewegung nicht dulden: Daher sollten sich Einwohner, die weitere dieser Aufkleber entdecken, direkt an sie wenden, bittet Gericks. Sie ist unter der Telefonnummer 04435/600159 oder per E-Mail an ann-christin.gericks@grossenkneten.de zu erreichen.