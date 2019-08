Aus den vielen Fragen entstand ein Buch

Ahlhorn – Ihre Aufzeichnungen sollten eigentlich nie zu einem Buch werden, doch nun ist es eines geworden: Unter dem Titel „Danke, dass ihr so neugierig gewesen seid“, hat die Ahlhornerin Edeltraut Brenke, Jahrgang 1935, jetzt ein kleines Bändchen mit Erinnerungen aus ihrem Leben, insbesondere ihrer Kindheit und Jugend, veröffentlicht. Dass es soweit gekommen ist, ist vier Personen zu verdanken: ihren drei Enkeln und dem Sager Lokalhistoriker und Heimatforscher Dirk Faß, selbst erfahrener Buchautor.

Schon als die drei neugierigen Söhne ihrer Tochter noch klein waren, habe sie ihnen täglich Geschichten erzählt – manchmal auch ausgedachte, später auch am Telefon, berichtet die freundliche Seniorin. Doch je älter die drei wurden, umso häufiger kamen dabei Fragen zurück: „Oma, wie war das, als Du das erste mal verliebt warst?“ Und wie war das, als sie ein kleines Mädchen war? Wie hat die Familie früher Weihnachten gefeiert? Ein einschneidendes Erlebnis sei eine Anfrage eines der Jungen gewesen – er brauchte Hilfe bei einem Schulprojekt. „Oma, was hast Du gemacht, als Du zehn Jahre alt warst?“ Zusammen hatten sie dann etwas ausgearbeitet. Doch so problemlos war die Jugendzeit der Autorin nicht. Die Erfahrungen von Flucht und Zwangsausweisung aus Oberschlesien (Kreis Leobschütz) sind ihr immer noch gegenwärtig. Die Angst ihrer älteren Schwester vor Vergewaltigung durch die fremden Soldaten etwa, das Betteln um Lebensmittel – und nicht zuletzt der Tod der Schwester, die später an Typhus verstarb. Die Hammerschläge, mit denen einer der Nachbarn danach aus Brettern einen Sarg für die Verstorbene zusammenzimmerte, haben sie jahrzehntelang in Albträumen begleitet.

Heute sind ihre Enkel natürlich erwachsen, doch der Kontakt besteht weiterhin –und auch die Fragen. Eine lautete: „Hast Du das schon aufgeschrieben?“, erzählt die Ahlhornerin weiter. Denn sonst seien das Wissen und die Rückblicke eines Tages weg, sagt sie. Und diese habe sie schließlich an die Familie weitergeben wollen. Und so habe sie sich im vergangenen Sommer in ihren liebevoll gepflegten Garten gesetzt – und hat angefangen zu schreiben.

Ihre Erinnerungen sind detailliert und lebhaft: Die Ankunft in Ahlhorn in einem Viehwaggon etwa, das erste Zimmer bei einem Bauern – es musste für die ganze Familie reichen. Die Ausbildung bei den katholischen „Schwestern unserer lieben Frau“ zur Kinderpflegerin in Vechta, die Weiterbildung und die Arbeit im Büro eines Ahlhorner Steinbruchs, das erste eigene Haus im Postkampweg („eines der ersten drei, die damals in Ahlhorn gebaut wurden“), und schließlich die Anstellung bei der Standortverwaltung des Fliegerhorsts, wo sie 33 Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung arbeitete. Doch schrieb Brenke nicht nur Erinnerungen an lang vergangene Tage auf: Und so findet sich auch die Geschichte ihres ersten Fluges überhaupt in dem Buch wieder: Im Alter von 80 Jahren ging es nach Venedig – trotz anfänglicher Flugangst. Etwas später zog es sie dann zusammen mit ihren Enkeln nach Amerika („Hallo Florida, ich komme“, sagte sie und lacht dabei herzlich) und von dort aus sogar weiter bis auf die Bahamas. Man solle niemals nie sagen und sich von der eigenen Angst beherrschen lassen, ist sich Brenke gewiss: „Es ist immer ein Neuanfang – das will ich meinen Enkeln sagen.“

Dirk Faß kannte sie bereits von Veranstaltungen mit der katholischen Frauengemeinschaft, der sie vorsteht. Zunächst sei es nur darum gegangen, die handschriftlichen Notizen – mit Bleistift niedergeschrieben – in eine druckfähige Form zu bringen: „Es gibt nur einen, der mir helfen kann“, erinnert sich die Seniorin an ihren Gedanken damals. Zunächst habe sie „ganz vorsichtig gefragt“, doch Faß sei gleich vorbeigekommen. „Das war ein tolles Gefühl, dass mir geholfen wird“, so Brenke. Kurz nachdem er Anfang des Jahres mit den ersten 50 Seiten zurückgefahren war, unterbreitete er ihr die Idee, die Aufzeichnungen als Buch – erweitert um Fotos und andere Abbildungen – im Isensee Verlag Oldenburg herauszubringen. Wie hat sie sich gefühlt, als plötzlich das eigene Buch vor ihr lag? „Ein bisschen stolz schon“, sagt Brenke, „aber das ist vielleicht nur menschlich.“ Zunächst hat die Autorin 50 Exemplare von dem Band drucken lassen, den sie für je zehn Euro verkauft. Wer Interesse daran hat, kann sich bei ihr unter der Telefonnummer 04435/2504 melden. fra