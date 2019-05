Vertrauen hilft, Kindern zu helfen

Dr. Matthias Peiler und Heike Dannemeier (v.l.) kümmern sich in Ahlhorn um Mütter mit ihren Kindern. Foto: Franitza

Ahlhorn – Vorsorge ist besser als Nachsorge, das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern insbesondere für Kinder. Gerade bei den Kleinsten kann eine Früherkennung und eine baldige Behandlung Komplikationen gar nicht erst auftreten lassen. Das ist einer der Gedanken hinter der Mütterberatung im „Zeppelin – Treffpunkt im Quartier“ in Ahlhorn. Seit Anfang des Jahres steht dieses besondere Angebot jetzt mitten in einem sozialen Brennpunkt gelegen zur Verfügung. Nach einem Jahr Laufzeit insgesamt zieht der Landkreis jetzt eine erste Bilanz – und die fällt positiv aus.

„Hier ist sonst kein Facharzt vor Ort“, erläutert Dr. Matthias Peiler vom Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg, während er sich zusammen mit seiner Mitarbeiterin Heike Dannemeier am Mittwoch auf seine kleinen Patienten vorbereitet. Das sei ein Mangel, den das monatliche Angebot zu beheben sucht. „Die Mütterberatung hat sich gut etabliert und wird gerne angenommen. Es kommen sogar Familien aus anderen Gemeinden des Landkreises zu uns“, weiß der Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. Die nächsten Spezialisten seien in Vechta, Cloppenburg oder Wildeshausen zu finden. Und die Huntestadt sei erst seit Kurzem mit einer neuen Buslinie von Ahlhorn aus zu erreichen. Bis zur Wiederaufnahme 2018 ruhte das Angebot rund zehn Jahre lang: „Vielen fehlten Angebot und Möglichkeit“, resümiert Dr. Peiler.

Umso erfreulich sei der Zuspruch, den die kostenlose Beratung mittlerweile genießt: Im vergangenen Monat hatten Eltern 13 Kinder vorgestellt – das seien recht viele, so der Fachmann. Denn die Untersuchung insbesondere von Kindern sei im Vorschulalter viel zeitaufwendiger. Etwaige Sprachbarrieren kommen hinzu. „Aber meist gibt es Mütter, die dolmetschen können, das hilft.“ Die Eltern selbst werden von den Kitas informiert, oder erfahren durch Mund-zu-Mund-Propaganda davon.

Durch die entstehende Vertrauensbasis kommen die Eltern dann auch immer wieder. „Sie wissen, an wen sie sich wenden können“, sagt der Arzt. Das sei besonders wichtig: „Wenn etwas verschleppt wird, kann es später unter Umständen zu großen Problemen kommen.“ Die Gefahr bestehe leider durchaus, da die Praxen der Allgemeinmediziner meist überfüllt sind. „Das ist ein Mangel an Kollegen, der sich bemerkbar macht – bei steigenden Bevölkerungszahlen.“

Dass der Service inzwischen mitten im Quartier angeboten werden kann (zuvor im Hans-Roth-Kindergarten) sei hilfreich: Die Eltern kennen die Räume schon von anderen Angeboten der Gemeinde. Aufgrund der guten Lage kommen sie hier leicht vorbei. Im Fokus des Angebotes steht die körperliche Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern sowie die Beratung ihrer Eltern zu gesundheitlichen Themen. Dazu gehören etwa die Bereiche Impfungen, Ernährung oder Zahngesundheit. Sie versteht sich als ergänzendes Angebot und soll nicht die Untersuchungen beim Kinderarzt ersetzen. Es können Empfehlungen gegeben werden, aber keine Verschreibungen für beispielsweise Logo- oder Ergotherapie erfolgen.

Die Mütterberatung ist ein Baustein des Programms „Präventionsketten in Niedersachsen“, das im April 2017 in Ahlhorn startete und kürzlich neu strukturiert worden ist (wir berichteten). Zielgruppe sind Kinder im Alter bis zu zehn Jahren. „Im Rahmen der Präventionsketten wird daran gearbeitet, dass die Kinder gesund und chancengleich aufwachsen können“, ergänzt die Koordinatorin Martina Plagge in einer Mitteilung des Landkreises. fra