Der vergessene Fels-Koloss

Steinloge - Von Dirk Fass. Als im Jahre 1989 am westlichen Rande der Bauerschaft Steinloge auf einem Feld eine Gasleitung für die Erdgasaufbereitungsanlage in Sage verlegt wurde, musste die Baumaßnahme unterbrochen werden: Der Bagger war beim Aushub auf einen harten Widerstand gestoßen. In dem Verlauf stellten die Arbeiter fest, dass sie einen Stein entdeckt hatten – und dass dieser gewaltige Ausmaße haben musste. Wie sich herausstellte, war der gewaltige Fund schon landläufig bekannt – und hatte vor vielen Jahren dem Versuch standgehalten, ihn zu sprengen. Auch ein Landwirt hatte schon versucht, den mächtigen Felsbrocken abzusenken.

Rund 450 000 Jahre im Untergrund ist der tonnenschwere Brocken, der zu der Gesteinsart Gneis zuzurechnen ist, zu einer Art natürlichem Denkmal erwachsen. Da der Riesenfindling jedoch nicht in einer Verbindung zu den Steinsetzungen umliegender Hünengräber steht, führt auch kein Hinweisschild dorthin und er wird kaum beachtet. Dabei ist er eine Besonderheit: Mehr als 70 Tonnen soll der schwarze Koloss wiegen. Er ist immerhin vier Meter breit, sechs Meter lang und an der dicksten Stelle zwei Meter hoch. Damit handelt es sich um den viertgrößten Findling, der bislang in Niedersachsen entdeckt worden ist.

Mitte Januar 1990, es war kalt und ungemütlich, rückte die Firma Hüffermann mit zwei Spezialkränen kostenlos dem gewaltigen Findling zu Leibe. Gleichzeitig fanden sich einige interessierte Bürger und Fachleute ein. Unter ihnen war der Geologie-Professor Wolfgang Hartung, der bei näherer Betrachtung einiges zu dem gewaltigen Gneis sagen konnte. So sei es einer Eiszeit zu verdanken, dass der Fels einst in Steinloge anlandete: Ein Eisstrom aus dem ostskandinavischen Bereich hatte sich im ersten Teil der Saale-Kaltzeit (vor rund 300 bis 126 Millionen Jahren) langsam vorgeschoben, und große Felsen von finnländischen Bergrücken auf seinem langen Weg durch das Ostseebecken mitgenommen. Etwa 10 000 Jahre, so schätzte Hartung, hatte der Findling unter dem Eis für seine Reise gebraucht. Nachdem sich das Eis zurückgebildet hatte, lag der Findling frei an der Oberfläche.

Die klimatischen Auswirkungen bei eisiger Kälte sorgten aber dafür, dass von Vegetation kaum eine Spur war. So sorgte der dauerhafte Wind dafür, dass der Boden langsam aber sicher mit geschichteten Flugsanden bedeckt wurde und auch diesen Findlingsblock unter sich begrub. Dass der gewaltige Steinblock sich in mehrere Teile zerlegt hat, erklärte der Geologe mit Spaltenfrost: Das Eis hat den massiven Stein regelrecht auseinandergesprengt.

Obwohl der Block inzwischen aus drei Teilen besteht, gehört er von seiner Größe her zu den Raritäten, da die meisten unter dem Gewicht der Eisschichten zu feinem Sand zerrieben wurden.