Unterstützung für Sprachförderung im Brennpunkt Ahlhorn

Von: Gero Franitza

Teilen

Viersprachig und eindeutig bebildert: Hinweisschild an der Kapitän-Strasser-Straße in Ahlhorn. © Franitza

Ahlhorn/Wildeshausen – In Ahlhorn bestehen Probleme, die es in anderen Orten im Landkreis Oldenburg (so) kaum oder nicht gibt. Ein besonders drängendes ist die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Eine Situation, die durch den bevorstehenden Wegfall der bisherigen Sprachförderung des Bundes erheblich verstärkt werden könnte (wir berichteten).

Der Landkreis schickt sich an, das Förderkonzept der Gemeinde Großenkneten ab 2023 mitzufinanzieren – mit dem gleichen Betrag, den auch die Kommune dafür aufwenden will, maximal jedoch mit 35 000 Euro. Der Kreistag müsste das Geld allerdings noch freigeben.

Aktuell sind aus der Finanzhilfe des Landes für diese Aufgaben circa 70 000 Euro der Gemeinde Großenkneten zugeordnet, so der Landkreis. Die Finanzmittel für diesen Bereich könnten somit insgesamt verdoppelt werden. Dies ist Thema während der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses, der am Dienstag, 13. September, ab 17 Uhr öffentlich im Kreishaus in Wildeshausen tagt.

„Der Ortsteil Ahlhorn zeichnet sich insbesondere durch den Zuzug vieler Flüchtlinge und Arbeitnehmer aus osteuropäischen Staaten aus. Die Bewohner mit nicht deutscher Herkunftssprache wohnen konzentriert in bestimmten Quartieren. Hier hat sich in den vergangenen Jahren eine negative Entwicklung vollzogen: Von „starken Tendenzen von Segregation und sozialer Entmischung“, spricht das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept der Gemeinde von 2017, das der Landkreis in seiner aktuellen Sitzungsvorlage zitiert. In der Version von 2020 konstatiert die Gemeindeverwaltung, dass „massive soziale Segregationstendenzen“ vorherrschen.

Folgende Punkte greift der Landkreis in seiner Vorlage heraus:

sehr starker Zuzug von Migranten in den zurückliegenden Jahren und ein sehr hoher Ausländeranteil,

enges Nebeneinander ganz unterschiedlicher Ethnien (insbesondere jesidische und kurdische Flüchtlingsfamilien und südosteuropäische Arbeitskräfte),

hoher Anteil an Kindern und Jugendlichen,

hohe Konzentration sozial benachteiligter Haushalte,

auffällig hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungseinschränkungen und Gesundheitsstörungen,

schwierige sozioökonomische Situation der Familien,

fehlende Rückzugsmöglichkeiten (insbesondere für Kinder und Jugendliche) durch große Familien oder Mehrfachbelegungen, wodurch sich das Leben sowie Konfliktpotenziale in den öffentlichen Raum verlagern,

die Einbindung der Eltern gestaltet sich oft sehr schwierig – teils mangels Interesse, teils aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse,

die sozialen Infrastruktureinrichtungen müssen große Herausforderungen bewältigen.

Der Landkreis kommt zu folgendem Fazit: „Auch aus Sicht der Kreisverwaltung ist Ahlhorn als Brennpunkt zu beschreiben. Aufgrund des hohen Anteils an Personen mit geringen bis hin zu keinen Deutschkenntnissen sind speziell in Ahlhorn Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung der Kinder und Jugendlichen festzustellen.“

Die durch das Land Niedersachsen finanzierte Sprachförderung des Landkreises Oldenburg sei allerdings bestimmten Regeln unterworfen: „Ihr ist vorgegeben, nicht einzelne Kinder speziell zu fördern, sondern Sprachentwicklung alltagsintegriert zu fördern“, heißt es weiter. Dies setze konzeptionell auch auf Sprachvorbilder unter den Kindern selbst. „Hier ist in Ahlhorn aber festzustellen, dass die Zahl der Deutsch sprechenden Kinder nicht ausreicht, um genügend Sprachvorbilder zu liefern, auch weil die Kinder glücklicherweise immer wieder bunt und neu zusammen in der Interaktion sind und sich ihre Spielpartner nicht daran orientiert aussuchen, wem sie Sprachvorbild sein könnten oder gar müssten“, beschreibt das Jugendamt das Problem mit diesem Ansatz.

Der Befund für Ahlhorn sei insofern klar: „Bestehende Konzepte der Sprachförderung erreichen nicht die Ziele, die notwendig wären, um allen Kindern eine günstige Sprachentwicklung zu ermöglichen und auch sonst wichtige Ziele der Integration zu erreichen.“ Diese Phänomene seien auch in bestimmten Quartieren in Wildeshausen und ansatzweise auch in Bookholzberg zu finden.