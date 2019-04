Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist der Fahrradfahrer am Mittwoch lebensgefährlich verletzt worden. Die Straße musste daraufhin gesperrt werden.

Amelhausen - Bei einem Unfall auf der Amelhauser Straße in der Gemeinde Großenkneten ist am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Rad auf die Straße gefahren und wurde dort von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Guts Moorbeck, die Straße musste zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Der Mann wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt und wurde gegen 18 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

+ © Lara Terrasi

Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist und weitere Details waren am frühen Abend noch nicht bekannt.

kom