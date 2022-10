Unfall in Großenkneten: Auto überschlägt sich

Aus unbekannter Ursache ist der Wagen von der Straße abgekommen. © Franitza, Gero

Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten wird eine Frau verletzt. Rettungskräfte müssen das Unfallopfer aus dem Fahrzeugwrack befreien.

Großenkneten - Glimpflich ausgegangen ist am Freitag ein Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten. Wie die Polizei berichtet, war eine 42-jährige Frau aus der Gemeinde Großenkneten gegen 13.20 Uhr mit einem VW auf der Amelhauser Straße in Richtung Wildeshausen unterwegs. Zwischen der Moorbeker Straße und der Abzweigung in Richtung Dötlingen kam sie mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die 42-Jährige war zwar nicht eingeklemmt, konnte sich aber nicht ohne Hilfe aus dem Fahrzeugwrack befreien.

Dabei waren ihr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Huntlosen und Großenkneten behilflich, die mit sieben Fahrzeugen ausrückten. Nach ihrer Befreiung kümmerten sich ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens um die Frau. Ihre Verletzungen wurden als nicht sehr schwer eingestuft. Sie wurde in ein Krankenhaus gefahren.

An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des Fahrzeugalters auf lediglich 2.500 Euro beziffert wurde. Bis zur Bergung des Autos musste die Amelhauser Straße zunächst voll und abschließend halbseitig gesperrt werden. Die vollständige Freigabe erfolgte gegen 15 Uhr.