Ein vierjähriger Junge ist bei einem Unfall in Ahlhorn schwer verletzt worden. Das kleine Kind wurde von einem Linienbus erfasst.

Ahlhorn - Der 50-jährige Fahrer des Busses war am Sonntag gegen 19.25 Uhr auf der Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. In Höhe der Fußgängerampel lief plötzlich der vierjährige Junge über die Straße, teilt die Polizei mit. Der Busfahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Das Kind wurde vom Bus erfasst und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der 50-jährige Busfahrer blieb unverletzt. An dem Linienbus entstand Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat die Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt Rot angezeigt.